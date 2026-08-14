Çanakkale’de komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı’nın babası Uğur Çanlı, oğlunun son anlarını gözyaşları içinde anlattı. Ev sahibi ve ilaçlama şirketi müdürünün tutuklandığı olayda acılı baba, “Başka canlar yanmasın” diyerek adalet çağrısı yaptı.

Çanakkale’de komşu dairede yapılan zehirli ilaçlama sebebiyle 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha’yı kaybeden acılı baba Uğur Çanlı, yaşadığı felaketi anlattı. Baba Çanlı, 5 Ağustos sabahı eve geldiğinde eşini ve oğlunu çekyatta bitkin hâlde bulduğunu, evdeki kuşların da hareketsiz olduğunu görünce zehirlenmeden şüphelendiğini aktardı.

Ailesini hızla hastaneye ulaştırdığını belirten Çanlı “Komşunun evini ilaçladığını öğrenince firmaya ulaşıp kullanılan ilacın ‘alüminyum fosfit’ olduğunu öğrendim. Bu bilgiyi aktardığımda doktor bana Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaydaki aynı ilaç” dedi.

Oğlunu ilaçlama faciasında kaybeden acılı baba isyan etti: Tehlikeyi bile bile satıp susmuşlar!

Oğlunun yoğun bakıma alınmadan önceki son anlarını gözyaşlarıyla ifade eden acılı baba, “Oğluma ‘Sükûnetini koru, uyuma’ dedim. Elimi sımsıkı tuttu, ‘Babam ben dayanacağım, sana söz veriyorum’ dedi. İlerleyen saatlerde durumu ağırlaşınca bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı” şeklinde konuştu.

Oğlunu ilaçlama faciasında kaybeden acılı baba isyan etti: Tehlikeyi bile bile satıp susmuşlar!

Ev sahibi ve şirket müdürünün tutuklandığı olay sonrası adalet çağrısında bulunan Çanlı şöyle devam etti:

Oğlunu ilaçlama faciasında kaybeden acılı baba isyan etti: Tehlikeyi bile bile satıp susmuşlar!

"Benim acım tarif edilemez. İnsan evine zehir sıkıyor, haber bile vermiyor. Firma, bu ilacın bu kadar zehirli olduğunu söylemedi mi? Başka canlar yanmasın diye mücadele edeceğim, herkesi vicdan adaletine davet ediyorum. Tedavisi süren anne Sevda Çanlı ise oğlunun acısıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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