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LGS'de 3. nakil var mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?

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LGS'de 3. nakil var mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
Fotoğraf Başlığı LGSde 3. nakil var mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?

LGS 2026 yerleştirme sürecinde ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler boş kalan kontenjanlara çevrildi. Tercih ettiği liseye yerleşemeyen öğrenciler ile okul değişikliği bekleyen adaylar için bundan sonraki aşamanın nasıl ilerleyeceği MEB'in yerleştirme takviminde yer alıyor. "LGS 3. nakil var mı, ne zaman" konusu gündeme gelirken boş kontenjanlar ve komisyon başvurularına ilişkin ayrıntılar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 Cuma günü ilan edildi. Böylece MEB tarafından belirlenen iki nakil dönemi tamamlanırken herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin sonraki aşamasına geçildi.

LGS'DE 3. NAKİL VAR MI?

2026 LGS yerleştirme takviminde yerleştirmeye esas 3. nakil adı altında ayrı bir tercih dönemi bulunmuyor. MEB'in yayımladığı takvimde yerleştirmeye esas 1. nakil tercihleri 5-7 Ağustos'ta, ikinci nakil tercihleri ise 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirildi. İkinci nakil sonuçlarının 14 Ağustos'ta ilan edilmesiyle merkezi olarak yürütülen yerleştirmeye esas nakil dönemleri tamamlandı.

Ancak bu durum hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme imkanının sona erdiği anlamına gelmiyor. İkinci naklin ardından boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.

LGSde 3. nakil var mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
Başlık ResmiLGSde 3. nakil var mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?

LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS'de boş kontenjanlar yerleştirme ve nakil işlemleri boyunca güncelleniyor. Birinci ve ikinci nakil dönemlerinde öğrencilerin farklı okullara geçmesiyle kontenjan durumlarında değişiklik oluşabileceği için tercih ve yerleştirme işlemlerinde güncel bilgilerin esas alınması gerekiyor.

İkinci nakil sonuçlarının ardından hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlar üzerinden yeni bir yerleştirme aşaması uygulanacak. Bu öğrencilerin başvuruları il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. Öğrenciler ve veliler okul ve kontenjan bilgilerini MEB'in resmi kanalları ile e-Okul üzerinden takip edebilir.

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LGSde 3. nakil var mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
Başlık ResmiLGSde 3. nakil var mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?

KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı resmi 2026 LGS takvimine göre, ikinci nakil döneminden sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon aşamasına geçilecek. Boş kalan kontenjanlara yönelik il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından komisyonlar öğrencilerin yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. MEB'in yayımladığı takvime göre il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 28 Ağustos 2026'da tamamlanacak.

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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