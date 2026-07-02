ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını tek tek ifşa ederek ülkeleri hedef aldı.

ABD BaşkanI Donald Trump, Ankara Zirvesi öncesinde ittifak ortaklarını köşeye sıkıştırmak için sosyal medya platformundan savunma bütçesi verilerini paylaştı.

Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump şunları dedi:

"Amerika Birleşik Devletleri, NATO için diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ve onları koruyor; buna karşılık hiçbir fayda elde etmiyor.

ABD: 999, Birleşik Krallık: 90,5, Fransa: 66,5, İtalya: 48,8, Polonya: 44,3 milyar dolar... Almanya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkeler ise bunun çok daha altında. (2014-2025) Saçmalık!"

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Washington’a koşulsuz sadakat gösterilmesi yönündeki baskılarına Berlin'den cevap gecikmedi. Der Spiegel dergisine çok konuşulacak bir röportaj veren Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı’nın dayatmalarına açıkça meydan okudu.

Pistorius, "NATO, körü körüne itaat demek değildir. İttifak içindeki kararlar, tüm üye devletlerin özgür iradesiyle ve tek bir üye devletin dayatması olmaksızın alınır" yorumunda bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Trump arasında yaşanan "İran savaşı stratejisi" tartışmasına da değinen Pistorius, önümüzdeki hafta Türkiye’de düzenlenecek zirvede ABD'den yeni bir eleştiri beklemediğini savundu.

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Washington, bütçe tartışmalarını sadece sosyal medya tweetleriyle sınırlı tutmuyor. ABD yönetimi, savunma harcamalarını Trump'ın istediği seviyeye (GSYH'nin yüzde 5'ine) çıkaran müttefiklere özel siyasi ve ekonomik avantajlar sağlama fikrini ortaya attı.

NATO içinde "zengin müttefikler" ve "korumasız müttefikler" olarak iki kademeli bir ittifak modelini gündeme getirilmekte.

Avrupalı liderler harcamaları artırmaya sıcak baksa da Trump’ın her an kıtaya yönelik ABD güvenlik taahhütlerini tamamen sonlandırmasından korkuyor.

Nitekim Washington, son aylarda Avrupa’dan asker çekme açıklamalarıyla müttefiklerini tedirgin etmeye başladı.

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