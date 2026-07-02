ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota’nın Medora kentindeki Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi’nin açılış töreninde yaptığı açıklamalarda Çin’den İran’a, müttefik ülkelerden iç siyasete ve petrol piyasalarına kadar birçok odağı hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'ta açılış törenine katıldı.

Açılış öncesinde eski Başkan Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramıyla Panama Kanalı üzerine sohbet eden Trump, ardından kürsüden Çin’i hedef aldı.

Pekin’in kanalı ele geçirmeye çalıştığını iddia eden Trump, "Kanalı devretmek aptalca bir hataydı, Çin’in burayı almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Trump Hürmüz’den sonra gözünü oraya dikti! Çinin ele geçirmesine izin vermeyeceğiz

HOLOGRAMA NELER DEDİ?

Hayranlık duyduğu eski lider Theodore Roosevelt adına kurulan kütüphanede, Roosevelt'in yapay zeka destekli hologramına, "Panama Kanalı’nı en büyük başarınız olarak görüyor musunuz?" sorusunu yönelten Trump, aldığı "O dönemde evet, dünyanın haritasını sonsuza dek değiştirdi" cevabının ardından kürsüye çıktı. 1977 tarihli Torrijos-Carter Anlaşmaları ile kanalın kontrolünün devredilmesini çok sert bir dille eleştiren Trump şu ifadeleri kullandı:

"Panama Kanalı’nı zamanında Amerika inşa etti. İnşasında 38 bin Amerikalı sıtma ve diğer sebeplerden hayatını kaybetti. Biz ise tuttuk bu kanalı başkasına verdik. Devraldıktan sonra yaptıkları ilk şey ne oldu biliyor musunuz? Gemiler için geçiş fiyatlarını dört katına çıkardılar ve tek bir gemi bile kaybetmediler. Sonra fiyatları iki kez daha artırdılar, yine gemi kaybetmediler. Muazzam miktarda para kazandılar. Kanalı devretmek ne kadar aptalcaydı! Şimdi ise Çin, Panama Kanalı’nı ele geçirmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz, tamam mı? İran ve Venezuela operasyonlarımızın ardından herkes bilsin ki, her şey üzerinde tam kontrolümüz var."

YÜKSEK MAHKEME’YE "DOĞUMLA VATANDAŞLIK" TEPKİSİ: "ÖZEL JETLE GELEN ÇİNLİLER İÇİN DEĞil"

ABD Yüksek Mahkemesi’nin kendi aleyhinde verdiği "doğum hakkı vatandaşlığı" kararına da değinen Trump, mahkemenin yanlış bir karar aldığını ancak bu meseleyi eninde sonunda halledeceğini söyledi. Uygulamanın zengin yabancılar tarafından istismar edildiğini savunan ABD Başkanı, "Doğumla vatandaşlık meselesini kesinlikle halledeceğiz. Çünkü bu hak, başka ülkelerden gelen zengin insanlar için tasarlanmamıştı. Çin’den Gulfstream özel jetleriyle gelen zenginler için hiç tasarlanmadı. Bu yasa, İç Savaş’ın bitmesinden bir ay sonra, kölelerin bebekleri güvenceye alınsın diye çıkarılmıştı. Yüksek Mahkeme bunu yanlış anladı ve hatalı bir karar verdi ama sorun değil, bunu düzelteceğiz." yorumunda bulundu.

1932 TARİHLİ İÇTİHAT BOZULDU: "YÜKSEK MAHKEME BAŞKANA GÜCÜNÜ GERİ VERDİ"

Doğumla vatandaşlık kararına kızgın olsa da, Yüksek Mahkeme'nin 29 Haziran'da aldığı ve başkanın yürütme organlarındaki liderleri görevden alma yetkisini genişleten kararını "tarihi bir zafer" olarak nitelendiren Trump, yürütme gücünün tamamen kendi elinde olduğunu ileri sürdü:

"Dün doğumla vatandaşlık konusu dışında aslında harika bir gün geçirdik. Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı’na muazzam bir yetkiyi geri veren kararı 6’ya 3 oyla onayladı. Bu güç, 1932’de FDR (Franklin D. Roosevelt) döneminde başkandan alınmıştı. Yaklaşık yüz yıldır bu konu tartışmalıydı ve kimse bu davanın kazanılabileceğini düşünmüyordu. Yüksek Mahkeme’de kazandık. Bu karar, başkanın gerçekten güce ihtiyaç duyduğu bir zamanda ona gücü geri veriyor. Bence son yılların en önemli kararıydı."

"SUUDİ KRALI 'ÜLKENİZ BİDEN DÖNEMİNDE ÖLÜ GİBİYDİ' DEDİ"

Konuşmasında küresel liderlikle olan ilişkilerine ve düşüşe geçen petrol fiyatlarına da değinen Trump, Amerika'nın yeniden dünyanın bir numaralı çekim merkezi olduğunu savundu:

"Suudi Arabistan Kralı bir yıl önce bana, 'Biden döneminde ülkeniz ölü gibiydi. Sizden umudu kesmiştik, korunmak için Çin’e ve başka ülkelere bakıyorduk' demişti. Şimdi ise bana 'Dünyanın en gözde ülkesi sizsiniz' diyor. Ve bu çok doğru. Yakıt fiyatlarının da tam söylediğim gibi taş gibi düştüğünü görüyorsunuz. Çünkü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan rekor sayılarla çıkıyor. Petrol düşüyor, piyasalar yükseliyor. Her şey üzerinde tam kontrolümüz söz konusu. Bu, Amerika’nın altın çağının başlangıcıdır."

Haberle İlgili Daha Fazlası