Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul’da deprem için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Memişoğlu “Sağlık sistemimiz hazır vaziyette. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık, özel bir çalışma yaptık. Hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. İzolatörlü hastaneler yaptık, ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız” dedi.

"Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'na katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul’da depremde ilk 48 saat planı hazır! Bakan Memişoğlu duyurdu, kimin nereye gideceği tek tek belirlendi

“İSTANBUL'U 10 BÖLGEYE AYIRDIK”

Bakan Memişoğlu, muhtemel İstanbul depremine ilişkin yaptıkları hazırlıkları anlattı. Memişoğlu sağlık sisteminde yaptıklarını şöyle sıraladı:

Özellikle İstanbul depremi için deprem olduğu sıfırıncı andan itibaren herkesin sağlık sisteminde ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nereye gitmesi gerektiğini bilmesi gerektiği için özel bir çalışma yaptık. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Sağlık sistemimizde özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde, hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. Böylece ilk andan itibaren otomatik bir sistemle bu tür afetlere müdahale etmeniz gerekiyor.

İstanbul’da depremde ilk 48 saat planı hazır! Bakan Memişoğlu duyurdu, kimin nereye gideceği tek tek belirlendi

“SİSTEMİMİZ HAZIR”

“Sağlık sistemimiz hazır vaziyette” diye vurgulayan Memişoğlu “Birçok tatbikat yapmaya başladık. Sadece tedavi bazında değil, koruyucu, deprem sonrasındaki halk sağlığını yönetecek şekilde herkesin görev tanımını bilmesini sağladık” dedi.

İZOLATÖRLÜ HASTANELER YAPILDI

Memişoğlu, izolatörlü hastaneler yaptıklarına da belirterek “Bu hastaneleri sadece cerrahi müdahaleler için değil, esasında bölgesindeki sağlık sistemini de yönetebilecek noktalar olarak oluşturduk. Böylece ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz" dedi.

İstanbul’da depremde ilk 48 saat planı hazır! Bakan Memişoğlu duyurdu, kimin nereye gideceği tek tek belirlendi

“AMACIMIZ EN İYİ HİZMETİ SUNMAK”

Bakan Memişoğlu, "Her depremin bizlere kazandırdığı tecrübeyle sağlık sistemlerimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Tecrübelerimizi de ülkelerle paylaşıyoruz. Amacımız depremlerde, afetlerde en iyi sağlık hizmetini sunmak" diye konuştu.

İstanbul’da depremde ilk 48 saat planı hazır! Bakan Memişoğlu duyurdu, kimin nereye gideceği tek tek belirlendi

“HEPİMİZİN HAZIR OLMASI GEREK”

Sağlık hizmetinin özellikle afetlerden sonra en büyük ihtiyaç olduğunu ifade eden Memişoğlu şunları söyledi:

Depremleri veya doğal afetleri engelleyemeyebiliriz ama onlara hepimizin hazır olması gerekir. Biz 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra sistemimizin hazır olduğunu gördük ama o tecrübelerde neler elde ettiğimizi yeniden reorganize ederek bugün Türkiye sağlık sistemi de dahil, AFAD'ın koordinasyonunda devlet, millet olarak da depreme hazır haldeyiz.

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