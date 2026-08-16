2026-2027 yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmak için 81 ilde 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Başvuru yapmak için tarih ve şartların ilanını bekleyen adaylar, son durumu araştırıyor. Peki, güvenlik görevlisi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? MEB TYP başvurusu nasıl yapılır?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) güvenlik görevlisi alımı başvuru tarihleri, 30 bin kişilik istihdam açıklaması ardından gündeme geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, Türkiye genelindeki okullarda güvenliğin artırılması amacıyla 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Peki, okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

ALIMLAR TYP KAPSAMINDA YAPILACAK

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden istihdam edilecek personel 81 il valiliklerince görevlendirilecek. Yeni sistemde görev alacak personele dedektörle arama yetkisi de verilecek.

MEB 30 bin güvenlik görevlisi alımında son durum! İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Okullarda TYP kapsamında görev almak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR e-Şube, e-Devlet, ALO 170 veya İŞKUR müdürlükleri üzerinden şahsen gerçekleştirebiliyor. Hangi illerde alımlar yapılacağı ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağı da İŞKUR ilanlar bölümünden görüntülenebilecek.

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