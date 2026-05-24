AKOM, Kurban Bayramı haftasında İstanbul’u etkisi altına alacak serin ve yer yer yağışlı hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Açıklamaya göre bayram süresince kentte güneş ve sağanak geçişleri dönüşümlü olarak etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 24 Mayıs 2026 Pazar günü yayımladığı raporda İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan serin ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Balkanlar üzerinden gelen sistemin yeni haftada da etkisini sürdüreceği belirtilirken, Kurban Bayramı tatiline denk gelen günler için de hava durumu beklentileri netleşti.

AKOM’dan bayram uyarısı! İstanbul’da gün gün hava durumu belli oldu

Rapora göre 25 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Yer yer yağış geçişlerinin görülebileceği günde sıcaklıklar 15 ila 23 derece arasında değişecek. Bayram öncesi hazırlıkların yoğunlaştığı 26 Mayıs Salı arife gününde ise yağışların kent genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı arife gününde sıcaklıkların 14 ila 24 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM’dan bayram uyarısı! İstanbul’da gün gün hava durumu belli oldu

İBB AKOM, Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı hava kütlesinin etkisinin sürdüğünü, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalarak 19 ila 23 derece bandında hissedileceğini ve zaman zaman gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini bildirdi. Vatandaşların özellikle ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AKOM’dan bayram uyarısı! İstanbul’da gün gün hava durumu belli oldu

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba ise İstanbul’da daha sakin ve güneşli bir hava bekleniyor. Az bulutlu ve açık gökyüzünün hâkim olacağı günde sıcaklıkların 15 ila 25 dereceye kadar yükselerek haftanın en ılık günlerinden biri yaşanacak.

AKOM’dan bayram uyarısı! İstanbul’da gün gün hava durumu belli oldu

Bayramın ikinci günü 28 Mayıs Perşembe’de ise kent yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM’un değerlendirmelerine göre İstanbul genelinde sağanak yağış geçişleri beklenirken, metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülüyor. Sıcaklıkların 15 ila 23 dereceye gerilemesi bekleniyor ve vatandaşlara özellikle bayram ziyaretlerinde şemsiye uyarısı yapılıyor.

AKOM’dan bayram uyarısı! İstanbul’da gün gün hava durumu belli oldu

29 Mayıs Cuma günü yağış beklenmezken gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu olacağı, sıcaklıkların 14 ila 23 derece aralığında kalacağı tahmin ediliyor. Bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi ise İstanbul’un yeniden açık ve güneşli havaya dönmesi bekleniyor. Az bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların 15 ila 24 derece seviyelerinde seyredeceği ve yağışın görülmeyeceği öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası