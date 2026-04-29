Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP lideri Özel’in madencilik verilerine ilişkin iddialarını somut rakamlarla yalanlayarak, muhalefeti stratejik projeleri itibarsızlaştırmak ve siyasi manipülasyon yapmakla suçladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki madencilik ve bakanlık faaliyetlerine dair açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir cevap verdi. Özel’in iddialarını "gerçek dışı" ve "kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan siyasi manipülasyon" olarak nitelendiren Bayraktar, paylaşılan verilerin çarpıtıldığını savundu.

Bakan Bayraktar, ruhsat sayılarına ilişkin somut veriler paylaşarak 2002 öncesinde iddia edilenin aksine bin 186 değil, 52 bin 686 maden ruhsatı verildiğini, günümüzde ise toplamda 13 bin 157 ruhsatın yürürlükte olduğunu belirtti. Madencilik faaliyetlerinin ülke yüzölçümünün yalnızca yüzde 0,18’lik bir kısmında yürütüldüğüne dikkat çeken Bayraktar, tartışmalara konu olan holdingin fiilen üretim yapabildiği ruhsat sayısının ise 92 olduğunu açıkladı.

'Maden' tartışmasında rakamlar konuştu! Bayraktar’dan Özel’e sert tepki: İftira siyaseti...

'GERÇEK' VERİLERLE CEVAP VERDİ

Bakan Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

"Özgür Özel’in bugün Grup Toplantıları esnasında bakanlığımızı ve madencilik sektörümüzü ilgilendiren konularla ilgili yaptığı talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu. 2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi bin 186 değil, 52 bin 686’dır. Hükümetlerimiz dönemi ve önceki dönemlerde verilen ruhsatlardan şu an 13 bin 157’si yürürlüktedir. Üstelik fiilen madencilik faaliyetine konu alan, ülkemiz yüzölçümünün sadece yüzde 0,18’i düzeyindedir. İlgili Holding’in ise 12 arama, 184 işletme ruhsatı yürürlüktedir; ancak tüm izin süreçleri tamamlanmış ve fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısı 92’dir. Bu şirketle ilgili bakanlığımızın bugüne kadar uyguladığı yaptırımlar ve aldığı tedbirler de kamuoyunun malumudur"

Bayraktar, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının üzerini örtmek için iftira siyasetine başvurulduğunu söyledi:

"İFTİRAYI SİYASET SANIYORSUNUZ"

"Gerçekler bu kadar açıkken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı vardır: Siyasi manipülasyon.

Çünkü sizler, kendi yönetiminizdeki CHP’li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına cevap veremezken; iftirayı, çarpıtmayı ve karalamayı siyaset zannediyorsunuz.

Gabar’da petrol bulunmasını ‘hikaye’ diyerek küçümseyen, Karadeniz gazını ‘yok sayan’, Mavi Vatan vizyonuna ‘masal’ diyen, Akkuyu Nükleer Santrali’nin iptal edilmesini savunan bir anlayışın bugün bize ders vermeye kalkması ibretliktir.

Türkiye’nin stratejik kazanımlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu yaklaşımın derdi ne emekçidir ne de ülke menfaati. Biz ise dün olduğu gibi bugün de işçimizin, emekçimizin hakkını korumaya, ülkemizin kaynaklarını milletimizin menfaatine kullanmaya ve gerçekleri her platformda ifade etmeye devam edeceğiz"

