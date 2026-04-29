Batı Şeria’da Filistinlilere ‘Yahudi terörü’ uygulandığını söyleyen eski Mossad Direktörü Pardo “Gördüklerim, geçen yüzyılda bize yapılanları hatırlattı. Yahudi olmaktan utanıyorum” dedi

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın eski Direktörü Tamir Pardo, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’daki uygulamalarını eleştirdi.

2011-2016 yıllarında Mossad’da görev yapan Pardo, son dönemde Yahudi terörünün vurduğu Batı Şeria’daki bölgeleri gezdi. Yağma, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan Filistinli ailelerle görüşen eski Mossad Direktörü “Ben, İsrail devletinin Yahudilere karşı yürütülen korkunç nefrete dayalı kampanya öncesinde yaşananları hatırlatan Filistin köylerine yapılan baskınlara, ev yakmalara ve milliyetçi şiddete şahit oldum. Çok endişeliyim” ifadelerini kullandı.

Eski Mossad Direktörü Tamir Pardo'dan Yahudi terörüne sert tepki: Utanıyorum

Batı Şeria’daki radikal yerleşimcilerin saldırılarının İsrail’i içeriden çürüten tehdide dönüştüğünü savunan Pardo “Yahudi terörü” ifadesini kullandığı taşlama, kundaklama, arazi gaspı ve silahlı baskınların artık sistematik hâle geldiğini söyledi.

Batı Şeria’da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin Holokost’u hatırlattığına işaret eden Pardo “Gördüklerim, geçen yüzyılda Yahudilere karşı yapılanları hatırlattı. Yahudi olmaktan utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mevcut politikaların Batı Şeria’dan gelebilecek yeni bir “7 Ekim saldırısına” zemin hazırlayabileceğini belirten Pardo, hükûmetin şiddeti durdurmak yerine bazı aşırı yerleşimcileri cesaretlendirdiğini söyledi.

72 yaşındaki Pardo, 2011 yılında Binyamin Netanyahu tarafından Mossad’ın başına getirilmiş, 2016’ya kadar görev yapmıştı. Pardo daha önce de Batı Şeria’daki çift hukuk sistemini “apartheid” olarak tanımlamıştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Ekim 2023’ten bu yana en az 1.154 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda, 11 bin 750 kişi yaralanırken, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

