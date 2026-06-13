Türkiye, Mısır ile ortak hava tatbikatı yapıyor. İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi bu yakınlaşmayı dikkatle takip ediyor.

Yeşim Eraslan ANKARA - Doğu Akdeniz'de dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişmenin kapısı aralandı. Türkiye ile Mısır, 13 yıllık aranın ardından hız kazanan normalleşme sürecini bu kez ortak hava tatbikatıyla yeni bir aşamaya taşıdı. Mısır'da devam eden Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini derinleştirirken, bölgesel güç dengeleri açısından dikkatle izleniyor. Türkiye, tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6’ncı Ana Jet Üs 162’nci Jet Filo Komutanlığına ait 3 adet F-16 uçağı ile katılıyor. Tatbikat ile iki ülke hava kuvvetleri arasında; birlikte harekât gerçekleştirme kabiliyetinin artırılması, müşterek hava harekât usullerinin denenmesi ve yeni taktiksel kazanımların sağlanması hedefleniyor.

İsrail'in gözü Türkiye-Mısır ortaklığı üzerinde!

ASKERİ ÇERÇEVE ANLAŞMASIYLA KURUMSAL ZEMİN GÜÇLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayında Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye ile Mısır arasında askeri çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır adına Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı General Abdel-Meguid Sakr’in imza attığı anlaşma hakkında MSB kaynakları, bilgi ve uzmanlık paylaşımı yoluyla savunma iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını belirtirken, kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmamıştı. Türkiye ile Mısır arasındaki askeri yakınlaşma yalnızca hava kuvvetleriyle sınırlı kalmadı. İki ülke arasındaki normalleşmenin savunma alanındaki ilk somut yansıması, Eylül 2025'te Muğla'nın Aksaz açıklarında gerçekleştirilen “Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Tatbikatı” olmuştu. 13 yıl aradan sonra düzenlenen ilk ortak askeri tatbikat olma özelliği taşıyan bu faaliyet, ikili savunma ilişkilerinde yeni dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmişti. Mısır'da devam eden hava tatbikatı ise bu sürecin denizden havaya genişleyen bir askeri iş birliğine dönüştüğünü ortaya koyuyor.

SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİ

Deniz tatbikatıyla başlayan ve hava kuvvetlerini de kapsayacak şekilde genişleyen süreç, savunma sanayiine de yansımış durumda. Geçtiğimiz yıl HAVELSAN ile Mısır Arap Endüstrileşme Kurumu (AOI) arasında, dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız hava araçlarının (VTOL-İHA) ortak üretimine yönelik anlaşma imzalanırken, Kahire yönetiminin KAAN savaş uçağı programına da ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Bölgesel aktörler ve uluslararası çevreler tarafından yakından izlenen gelişmeler ise askeri iş birliğinin yalnızca tatbikatlarla sınırlı kalmayabileceği, Ankara ile Kahire arasında uzun vadeli ve çok boyutlu bir savunma ortaklığının temellerinin atılması olarak değerlendiriliyor.

DOĞU AKDENİZ'DE DENGE ARAYIŞI

Türkiye-Mısır yakınlaşması, Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri açısından da yakından takip ediliyor. Mısır, önceki dönemde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile deniz yetki alanları ve savunma iş birliği kapsamında yakın ilişkiler kurmuştu. Bu nedenle Ankara ile Kahire arasındaki askeri temasların artması, bölgede yeni bir denge arayışı olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeritlerine sahip aktörleri olduğunu vurgulayarak deniz güvenliği ve ticaret alanlarında iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL TAKİP

İsrail basınında yer alan haberlere göre ABD yönetimi Türkiye ile Mısır arasındaki askeri yakınlaşmayı yakından izliyor. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de gelişmeleri dikkatle takip ettiği, Ankara-Kahire yakınlaşmasının tedirginlik oluşturduğu belirtiliyor. İki ülke arasında yaşanan yakınlaşma henüz kapsamlı bir askeri ittifak düzeyine ulaşmasa da Türkiye ile Mısır arasındaki bu yeni askeri temas sürecinin, Doğu Akdeniz'de uzun yıllardır süren güç dengelerinde önemli bir değişim potansiyeli taşıdığına dikkat çekiliyor.



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