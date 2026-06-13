Aslı ve Ersin Çelik çiftinin tüp bebek denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Sebebin genetik kan pıhtılaşması olduğu ortaya çıktı. Embriyolar taramadan geçirildi ve Çelik çifti Deren’le muradına erdi

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul’da yaşayan Aslı Tunçer Çelik (45) ve Ersin Çelik (47) çifti, 2018 yılında evlendikten kısa süre sonra çocuk sahibi olmak istedi. Ancak doğal yollarla gebelik elde edilemeyince başlayan süreç, yıllar süren tedaviler, kaybedilen bir gebelik ve peş peşe gelen hayal kırıklıklarıyla devam etti. İlk tüp bebek denemelerinde gebelik elde edilmesine rağmen bebeğin kalp atışları duyulamadı ve gebelik sonlandırıldı. Aynı merkezde yapılan üç yeni tüp bebek denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Çifte her seferinde anne-baba olmalarını engelleyecek belirgin bir sorun olmadığı söylense de bekledikleri haber bir türlü gelmedi. Sekiz yıllık mücadelenin sonunda tam pes ettikleri noktada farklı bir doktorla son bir deneme yapmaya karar veren çift, sonunda yıllardır bekledikleri bebeklerine kavuştu.

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ÖNCE PIHTILAŞMA BOZUKLUĞU TEDAVİ EDİLDİ

Bir yakınlarının tavsiyesi ile gittikleri kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban’ın yaptığı detaylı incelemelerde daha önce fark edilmeyen önemli bir sebep ortaya çıktı. Aslı Tunçer Çelik’in hamile kalamamasının sebebi genetik olarak kan pıhtılaşması hastası olmasıydı. Bu durum embriyoların tutunmasını engelliyor, oluşan gebeliğin sürmesini imkânsız hâle getiriyordu.

Çocuk sahibi olamayanlara Deren bebek umut oldu!

DİĞER KARDEŞLERİNİ ELEDİ

Teşhisin ardından çift için tamamen kişiye özel bir tedavi planı oluşturuldu. Kan sulandırıcı ilaç ve vitamin destek tedavilerinin ardından elde edilen embriyolar genetik taramadan geçirildi. Yapılan genetik incelemelerde üç sağlıklı embriyo tespit edildi. İşte Deren’in hikâyesi burada başladı. Ailesinin yıllardır beklediği çocuk, genetik laboratuvarında titizlikle yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilen “üç embriyodan biri” olarak hayata tutundu. Anne ve babasına, umutlarının tükendiği düşünülen bir dönemde ulaştı. Deren, Çelik ailesi için yalnızca bir evlat değil; aynı zamanda yıllar süren özlemin, sabrın ve vazgeçmeyişin simgesi oldu.

Işık Kaban

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ BAŞARISI

Aslı Tunçer Çelik’in 44 yaşında anne olduğunu söyleyen Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban “Pıhtılaşma bozukluğu tekrarlayan düşüklerin önemli sebeplerinden biridir. Bu sebeple çiftler genetik olarak incelenmelidir. Biz de bu vakamızda önce bunu tespit ettik. Hastamızın transfer öncesi belirlediğimiz pıhtılaşma eğilimini ön tedavilerle makul değerlere düşürüp transfere öyle başladık. Gebelik döneminde de yine testlerle bu pıhtılaşma durumunu takip ettik ve gebelik kaybı riski oluşmaması için kan sulandırıcı tedavilerden faydalandık. İleri yaş gebeliği olduğu için elde ettiğimiz embriyolardan en kaliteli olan üç tanesinden birini seçip transfer ettik” dedi

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