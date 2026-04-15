İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, özel sekreteri Tümgeneral Roman Gofman’ı dış istihbarat servisi Mossad’ın yeni direktörü olarak atanmıştı. İstihbarat tecrübesi bulunmadığı gerekçesiyle İsrail içinde tartışmalara neden olan Gofman’ın, geçmişte Türkiye’ye nükleer savaş başlığı satılmasını önerdiği ortaya çıktı.

İsrail istihbarat servisi Mossad’da David Barnea dönemi kapanırken, yerine gelen Roman Gofman ismi İsrail emniyet teşkilatını ayağa kaldırdı.

TÜRKİYE LEHİNE RADİKAL ÖNERİ: "NÜKLEER BAŞLIK SATILSIN"

Yeni Mossad direktörü Roman Gofman’ın kariyerindeki en dikkat çekici ayrıntı, Türkiye ile ilgili vizyonu oldu. Gofman’ın 2019 yılında yüksek lisans eğitimi sırasında hazırladığı tezde, İran’ın nükleer programına karşı denge oluşturmak amacıyla radikal bir plan sunduğu öğrenildi.

Gofman, İsrail’in bölgesel müttefikleri güçlendirmek adına Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’a nükleer savaş başlığı satmasını önermişti.

Mossad’ın yeni Direktörü Gofmanın Türkiye için hazırladığı nükleer dosyası ortaya çıktı

İSRAİL KARIŞTI: "MOSSAD AJANLARINI DA YÜZÜSTÜ BIRAKIR"

Diğer yandan atama kararı İsrail’de büyük bir krizin fitilini ateşledi. Eski Mossad yetkilileri ve Yüksek Mahkeme temsilcileri, Gofman’ın hiçbir istihbarat tecrübesi olmadığını belirterek karara en yüksek perdeden tepki gösterdi. Özellikle 2022 yılında 17 yaşındaki bir genci istihbarat operasyonunda kullanıp ardından "yüzüstü bırakması" ile ilgili skandallar yeniden gündeme geldi. Atamaya karşı çıkanlar, "17 yaşındaki bir çocuğu harcayan biri, Mossad ajanlarını da tehlikeye atar" uyarısında bulundu.

NETANYAHU’NUN RUSYA VE SURİYE HATTINDAKİ ÖZEL TEMSİLCİSİ

Aslen Belarus doğumlu olan ve ana dili gibi Rusça konuşan Gofman, Netanyahu’nun Vladimir Putin ile yürüttüğü gizli diplomasinin de kilit ismiydi. Kamuoyuna açıklanmayan pek çok Rusya ziyaretini gerçekleştiren ve Suriye ile yürütülen arka kapı görüşmelerinde merkezi rol oynayan Gofman, Netanyahu’nun "sır küpü" olarak biliniyor.

2 Haziran’da görevi devralacak olan Gofman, 5 yıl boyunca dünyanın en tartışmalı istihbarat teşkilatının başında kalacak.

NETANYAHU KABİNESİNDE KRİZ BİTMİYOR

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis teşkilatına müdahalesi nedeniyle görevden alınmasını talep eden başvuruyu görüşmeye başladı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

