Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI BİR GALİBİYET ALABİLİRDİK"

Fenerbahçe'yi penaltı haricinde oyuna sokmadıklarını söyleyen Uğurcan Çakır, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Fenerbahçe'yi penaltı hariç oyunun içine sokmadık. Okan Hocam bizi gerçekten çok iyi hazırlamıştı. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Net bir galibiyet aldık. Daha farklı bir galibiyet alabilirdik." diye konuştu.

GALATASARAY'A TRANSFERİ HAKKINDA

Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili konuşan Çakır, "Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok." dedi.

"TAKIM LİDER OYUNCULARDAN OLUŞUYOR"

Takımda lider oyuncuların bulunduğunu ve performanslarına yansıdığını kaydeden milli kaleci, "Burada karakterli oyuncular var. Abdülkerim zaten ikinci kaptan, Mauro'dan sonra. Gerçekten lider bir oyuncu. Galatasaray'da büyük başarılar yaptı. Yunus, altyapıdan yetişmiş, şampiyonluklar da katkılar sağlamış biri. Ben de her zaman takımım için oynarım. Kendimden ziyade takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun zaman kaptanlık, liderlik yaptım. Ben kendimi stil olarak lider görürüm ama takım arkadaşıma yardımcılık yaparım. Mauro, Victor, Lemina lider oyuncular, patron Davinson lider oyuncu. Takım lider oyunculardan oluşuyor. Bu da skorlara yansıyor." ifadelerini kullandı.

"FAZLA OYNAMAYI İSTEYİNCE BÖYLE OLDU"

Samsunspor maçında cezalı olmasına ilişkin konuşan Çakır, "Samsun maçında Günay Ağabey elinden geleni yapacak. Sahada olup olmamam önemli değil. Kart görmek istemiyordum, oynamak istiyordum ama maçın başında kart gördüm. Fazla oynamayı isteyince böyle oldu. Nasip böyleymiş. Günay Ağabey elinden geleni yapacaktır, kazanacağız inşallah." açıklamasını yaptı.

