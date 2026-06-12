Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle ekran macerasına iddialı bir giriş yaptı. Yayınlandığı ilk günden itibaren hem hikâyesi hem de görsel atmosferiyle dikkat çeken yapım, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi, ilk bölüm finalinde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümüyle ilgili merakı artırdı. Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimler merak edilirken dizinin 2. bölüm fragmanı da dikkat çekti.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimler sorusu gündemde yerini aldı. İlk bölümün ardından yayınlanan ikinci bölüm tanıtımı da izleyicilerin ilgisini çekerken Doğanın Kanunu oyuncu kadrosu yeniden merak konusu haline geldi. İşte dizinin çekim yeri ve Doğanın Kanunu oyuncuları...

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DOĞANIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV'nin yeni yapımları arasında yer alan Doğanın Kanunu çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştiriliyor. Dizideki çiftlik sahneleri ve doğayla iç içe görüntüler İzmir'in Urla ilçesinde çekiliyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DOĞANIN KANUNU HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

Doğanın Kanunu'nun çekimlerinin yapıldığı şehirler İstanbul ve İzmir. Şehir hayatını konu alan sahneler İstanbul'da çekilirken, Yaman'ın yaşadığı çiftlik ve çevresinde geçen bölümler ise İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız yer alıyor. Alperen Duymaz dizide Yaman rolündeyken, Özge Yağız ise Doğa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci gibi deneyimli ve genç isimler bulunuyor.

Doğanın Kanunu nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DOĞANIN KANUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Doğanın Kanunu yayın hayatına 10 Haziran 2026 tarihinde başladı. Dizi her hafta Çarşamba akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Doğanın Kanunu yeni bölümün 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlara gelmesi bekleniyor.



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