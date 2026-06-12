Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK’nın 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Kararname detayları, HSK’nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Buna göre 4.608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun ataması yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararname sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, detayların kısa süre içinde HSK’nın resmi internet sitesinde yayımlanacağını ifade etti.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Açıklamasında hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnameye ilişkin, “Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kararnamenin yargı teşkilatı, hakim ve savcılar ile aileleri ve millet için hayırlı olmasını temenni eden Gürlek, sürecin tamamlandığını vurguladı.

KARARNAME YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli ve idari yargı ana kararnameleri kapsamında; 4.608 adli yargı, 359 idari yargı mensubumuza ilişkin olmak üzere toplam 4.967 kararname yayımlanmıştır. Kararnamelerin hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza, ailelerine ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Adalet hizmetlerinin gecikmeden yürütülmesini, memnuniyet ve verimliliğin artırılmasını esas alan anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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