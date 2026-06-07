Gebze Adliyesi’nde yaşanan sosyal medya krizi sonrası yargı mensuplarının dijital platform kullanımı yeniden gündeme geldi. Adli kaynaklar, mesleğin saygınlığına uygun ölçülü ve ağırbaşlı tutumun önemine dikkat çekti.

GAMZE ERDOĞAN- Son olarak Gebze Adliyesinde yaşanan sosyal medya kriziyle birlikte, yargı teşkilatında dijital platformların kullanımı tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK); adliye personeline yönelik bu konudaki hassasiyeti artırdığı, mesleki itibarı zedeleyebilecek durumlarla ilgili eğitim ve denetim çalışmalarına son dönemde daha fazla önem verdiği ifade ediliyor.

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Adli kaynaklar, kişisel tercihler ile mesleki sorumluluklar arasında sağlıklı bir denge kurulması gerektiğine dikkati çekiyor.

HSK'dan sıkı takip: Yargı mensuplarına sosyal medya ayarı

Yargı görevinin tabiatı gereği, toplumun genel kabul görmüş değerleriyle uyumlu ve ağırbaşlılığı yansıtan bir tutumun benimsenmesinin önemi vurgulanıyor. Bu doğrultuda mensuplar için aşırılıktan uzak, sade, mütevazı ve görev onuruna yakışır bir temsil anlayışının hem kurumsal güveni hem de saygınlığı güçlendireceği belirtiliyor.

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