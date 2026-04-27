Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük, Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevinde bulunan Önder Özen, Galatasaray'ın taraftarı önünde 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Yorumculuk yapan Özen, 18 Mart'ta kolunun kırıldığı Liverpool maçının ardından ilk 11'e dönen Victor Osimhen'e ayrı parantez açtı.

Galatasaray, sahasında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin 2002 yılında kazandığı 6-0'lık galibiyeti hatırlatan Önder Özen, buna bir sonucun RAMS Park'ta ortaya çıkabileceğini, ancak ev sahibi takımın gerekli skoru aldıktan sonra farkı düşünmediğini savundu.

"GALATASARAY DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİ"

Neo Spor canlı yayınında konuşan Önder Özen, "Galatasaray 3-0 kazandı, daha da farklı kazanabilirdi. Bu kadar abandone etmişken; ben bunu bir gaf olarak değerlendiririm. Geçmişte hâlâ konuşulan 6-0 var. Üzerine gitse, daha fazla zorlasaydı 6-0’ın karşılığı bir skor alabilirdi. Üstelik de rakibi 10 kişiyken zorlamadı. Rekabetçilik biraz da böyle bir şey, o kısmı yapmadı. Galatasaray haklı bir galibiyet aldf. Rakibinden daha iyiydi, daha sakin kaldı ve maçın büyük bölümünde kazanmaya yakın olan taraftı" ifadelerini kullandı.

Önder Özen

""OSIMHEN'Lİ GALATASARAY ÇOK FARKLI"

Sakatlıktan dönen Victor Osimhen'in performansını öven Özen, "Galatasaray kendisi gibi stratejisini planladığında, evde baskılı başladığında genelde etkili oluyor. Fenerbahçe’nin üzerine cesurca gitmeye başladı ve ilk devrenin sonuna kadar pozisyonlar buldu. Uzun süredir bir santrforun oyuna bu kadar etki ettiğini görmemiştik. Osimhen’in olmadığı süreç ve sahada olduğu bu maçtaki Galatasaray arasında çok ciddi fark var" dedi.

"ÇALIŞMAYANA O TOPU VERMEZLER"

Futbol yorumcluğu yapan 56 yaşındaki eski teknik direktör, "Penaltı noktasına ilk Barış Alper Yılmaz gitti. Güzel bir vuruş yaptı. Demek ki bu konuda çalışıyor, antrenmanda çalışmayan adama o topu asla vermezler. Takımın penaltısıcısı, çalışmayan birine o topu asla vermez" sözlerini sarf etti.

