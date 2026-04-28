Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracına ilişkin imza töreni Madrid’deki Airbus şirketi tesislerinde yapıldı.

Türkiye’nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya’ya ihracına ilişkin anlaşma, Madrid’de Airbus tesislerinde düzenlenen törenle duyuruldu.

Anlaşma kapsamında HÜRJET’in bir bölümü Türkiye’de üretilip İspanya’ya teslim edilecek, bir kısmı ise İspanya’da üretilecek. Projenin, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini derinleştirmesi bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Bugün itibarıyla bu anlaşmayı tüm dünyaya ilan ediyoruz” dedi.

Türk jeti Avrupa semalarında! HÜRJET için Madrid'de tarihi imza: "Tüm dünyaya duyuruyoruz!"

Görgün, bu adımın sadece bir ihracat değil, aynı zamanda NATO müttefikleri için örnek teşkil edecek bir ortaklık modeli olduğuna değinerek şunları iletti:

"İspanya Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ve AIRBUS birlikte uzun zamandır çalıştığımız bu programda aslında resmi imzayı önceden atmıştık. Bugün sadece bu resmi imzanın hep beraber duyurulması üzerine İspanya'da buradaki bakanlığın daveti üzerine gelmiş bulunduk. Bugün itibariyle artık bütün dünyaya bu anlaşmayı duyuruyoruz. Bu bir son değil başlangıç. İspanya Savunma Bakanlığı, TUSAŞ ve Airbus ile birlikte uzun zamandır çalıştığımız bu programda aslında resmi imzayı önceden atmıştık. Bugün bu resmi imzanın hep beraber duyurulması üzerine buradayız. Bu programla birlikte NATO müttefikleri açısından da örnek teşkil edilecek bir işbirliği oluştu."

İmza törenine TUSAŞ ve Airbus yetkilileri ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve her iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer katıldı.

İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İspanya Savunma Bakanlığı da Türkiye ile yapılan iş birliğini “stratejik ve güvene dayalı” olarak nitelendirirken, projenin ülkenin savunma kapasitesine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

Yetkililere göre HÜRJET’lerin 2028’den itibaren teslim edilmesi, 2030’a kadar ise yaklaşık 30 uçağın envantere girmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve destekle ve Türk mühendisliğine güvenle ortaya çıkan kara, deniz ve hava platformlarının uluslararası karşılığını görmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Görgün "Bizim kendi güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken onların sağladığı katkılarla birlikte en iyileşen, fonksiyonlarını en iyi yerine getiren ve maliyet etkin çözümler üreten bir sektörümüz var. Allah'a çok şükür bugün itibariyle ana entegratörlerimiz ve bunlara destek olan yan sanayimiz ve KOBİ'lerimiz ve üniversitelerimizle birlikte sinerjik bir şekilde uyum içinde gayretle çalışıyoruz. Birçok alanda Türkiye ürettiği ürünlerle savunma alanındaki başarısını dünyaya duyurdu. Özellikle insansız hava araçlarındaki başarısı Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetini, yeteneğini bir taraftan gösterirken diğer taraftan da ülkemizin stratejik ve diplomatik ilişkilerine de katkı sağladı." şeklinde konuştu.

İmzalanan anlaşma hakkında bilgi veren Görgün ayrıca şunları ekledi:

"TUSAŞ'la birlikte yaptığımız bu Airbus ortaklığıyla gerçekleşecek olan özellikle savaş uçaklarının pilotlarını eğitmek üzere kullanılacak bu HÜRJET platformunun bir kısmı Türkiye'de üretilip İspanya'ya teslim edilecek. Bir kısmı İspanya'da üretilecek ve İspanya'da üretilecek ve Türkiye'de üretilecek kısımlar için İspanya'daki yerel üreticilerin de katkı sağlayacağı bir model üzerine hem Türkiye'nin hem İspanya'nın her bakımdan razı olduğu gerçek bir müttefiklik işbirliği ve anlaşmasına örnek teşkil edilecek bir program oluşmuş oldu. Bu programla birlikte tabii biz sadece İspanya'nın ve Türkiye'nin bir başarısı ve ortaya koyduğu bir irade olmanın ötesinde NATO müttefikleri açısından da örnek teşkil edilecek bir işbirliği olmasını, diğer ülkelere, üçüncü ülkelere de pazarlanabilecek ve yeni nesil ürünlerin birlikte geliştirebilecek olması açısından da anlamlı buluyoruz."

İSPANYA: TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR DOST

İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, HÜRJET’in İspanyol Hava Kuvvetleri envanterindeki F5 uçaklarının yerini alacağını açıkladı:

"Güvenilir bir dost olan Türkiye ile bu yolculuğa çıkmak çok önemli. İnovasyon tek başına yeterli değil, bunu zamanında ve iyi ortaklarla gerçekleştirmek önemli. Bu anlaşma stratejik ve sürdürülebilir bir planlamanın sonucudur. Bu proje savunma sanayimize yeni bir ivme kazandıracak."

İspanya'nın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sine ulaştığını vurgulayan Garcia, "Eğitim uçağı bu planlarımızın bir parçası ve kilit bir program. Sadece eğitim uçağı projesi tek başına yeterli değil. Bu, yatırım, taahhüt, işbirliği, dost ve müttefik bir ülke olan Türkiye ile birliktelik açısından da çok önemli. F5'lerin yerine alacak bu proje bizim egemenliğimiz, stratejik özerkliğimiz ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarına karşılık verecek rekabetçi bir konuma gelmemiz aşısından da önemli." açıklamasında bulundu.

2030’A KADAR 30 HÜRJET TESLİM EDİLECEK

Anlaşmanın teknik detaylarına ve takvimine ilişkin Airbus Air Power Sorumlusu Jean Brice Dumont önemli bilgiler paylaştı. HÜRJET uçaklarının 2028 yılından itibaren İspanya’ya teslim edilmeye başlanacağını açıklayan Dumont, 2030-2035 döneminde toplam 30 uçağın envanterde olacağını ve projenin yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

Öte yandan Airbus Savunma ve Uzay Şirketi İspanya Sorumlusu Marta Nogueira ise anlaşmanın yalnızca stratejik bir iş birliği değil, karşılıklı güven ve ortak vizyonun ürünü olduğunu belirterek savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Projeye dahil olan İspanyol savunma şirketleri de Türkiye ile kurulan ortaklığı övgüyle değerlendirdi. İndra’dan Rafael Junco projeyi “örnek teşkil edecek bir girişim” olarak nitelendirirken, ITP temsilcisi Alfredo Lopez Diez, Türk mühendislerin kapasitesinin altını çizdi.

ORTAK ÜRETİM MODELİ

HÜRJET programı sadece bir satış değil, aynı zamanda teknolojik bir ortaklığı da kapsıyor. Haluk Görgün, platformun bir kısmının Türkiye’de, bir kısmının ise İspanya’da üretileceği bir model üzerinde anlaşıldığını aktardı. İspanyol ITP Savunma Mühendislik şirketi temsilcisi Alfredo Lopez Diez ise Türk mühendislerine duydukları hayranlığı, "Türk mühendislerin olağanüstü bir kapasitesi var" sözleriyle dile getirdi.

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin 26,6 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek, "İki Akdeniz ülkesiyiz, Doğu ve Batı'yı birlikte koruyoruz" mesajını verdi.

