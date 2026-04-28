Yapay zekâ rüzgârını arkasına alan çip devi Nvidia, küresel piyasalarda tarihi bir eşiği geride bırakarak tüm zamanların en değerli şirketi konumuna yükseldi. İşte detaylar...

Çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri, son yükselişle birlikte yaklaşık 5,26 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. Hisseler günü zirveye yakın seviyelerde kapatırken, kapanış sonrası işlemlerde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bu performansla Nvidia; yaklaşık 4,2 trilyon dolar değerindeki Alphabet ve 3,9 trilyon dolar seviyesindeki Apple gibi devleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI PATLADI

Yükselişin arkasındaki en büyük güç ise yapay zekâ yatırımlarındaki patlama. Veri merkezlerine yönelik GPU talebinde açık ara lider olan şirketin bu alanda yaklaşık %90’ın üzerinde pazar payına sahip olduğu belirtiliyor.

Şirket yönetimi de büyümenin süreceği görüşünde. CEO Jensen Huang, yeni nesil çip mimarileriyle önümüzdeki yıllarda devasa gelir hedeflerine ulaşmayı planladıklarını ifade ediyor.

Apple ve Alphabeti solladı! İşte dünyanın en değerli şirketi

KÜRESEL PİYASALARDA YÖN BELİRLİYOR

Öte yandan Nvidia’daki bu güçlü ralli, genel piyasaları da yukarı taşıdı. Teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle ABD borsalarında önemli endeksler de tarihi seviyelere yakın seyrediyor.

Kısacası, yapay zekâ ekonomisinin merkezinde yer alan Nvidia, sadece sektörün değil, küresel finans piyasalarının da yönünü belirleyen başlıca aktörlerden biri haline gelmiş durumda.

