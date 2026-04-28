Avustralya hükümeti, Meta, Google ve TikTok gibi büyük teknoloji şirketlerinin haber içeriklerinden elde ettikleri kazanç karşılığında yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Teknoloji devleri, anlaşma sağlanmadığı takdirde ek vergiler ve cezalarla karşı karşıya kalabilecek.

Avustralya, dijital platformların haber içeriklerinden gelir elde etmesine karşı yeni bir düzenleme hazırladı. Hükümet, sosyal medya devlerinin yerel gazeteciliğe ekonomik katkı sağlamasını zorunlu kılmak istiyor.

Salı günü yapılan açıklamada, Meta, Google ve TikTok’un, platformlarında yer alan haber içerikleri için Avustralyalı medya kuruluşlarıyla anlaşma yapmaması halinde milyonlarca dolarlık yaptırımla karşılaşabileceği belirtildi.

Avustralya düğmeye bastı! Meta, Google ve TikToka haber vergisi geliyor

TOPLANAN VERGİ HABER KURULUŞLARINA AKTARILACAK

Önerilen “Haber Pazarlığı Teşvik Programı” kapsamında, bu şirketlerin ülkedeki gelirlerinden %2,25 oranında vergi alınması planlanıyor. Toplanan bu gelirin ise gazeteciliği desteklemek amacıyla haber kuruluşlarına aktarılması öngörülüyor.

"İNSANLAR HABERLERE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ULAŞIYOR"

İletişim Bakanı Anika Wells, kullanıcıların giderek daha fazla habere sosyal medya üzerinden ulaştığını vurgulayarak, “İnsanlar haberlerini giderek daha fazla doğrudan Facebook'tan, TikTok'tan ve Google'dan alıyor. Bu platformların, kendilerine gelir ve içerik sağlayan gazetecilik çalışmalarına katkıda bulunmasının yalnızca adil bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz.” İfadelerinde bulundu.

Wells ayrıca, şirketlerin anlaşma yapması gerektiğini, aksi halde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Başbakan Anthony Albanese ise düzenlemeyi savunarak, “Avustralya kendi kararlarını ulusal çıkarlarına göre alır” açıklamasında bulundu.

Avustralya düğmeye bastı! Meta, Google ve TikToka haber vergisi geliyor

TEMMUZ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Taslağa göre düzenlemenin 2025-2026 mali yılıyla birlikte 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bakan Wells, anlaşma yapılmaması durumunda toplanan paraların gazetecilik yapan kuruluşlara çalışan sayısı gibi kriterlere göre dağıtılacağını da söyledi.

Hükümet, bu yeni sistemle teknoloji şirketlerinin haber içeriklerinden elde ettiği kazancı dengelemeyi ve yerel gazeteciliği desteklemeyi hedefliyor. Düzenleme hayata geçerse, Avustralya dijital platformlara yönelik en kapsamlı medya gelir paylaşımı modellerinden birini uygulayan ülkelerden biri olacak.

