026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gözünü grup aşamasındaki ikinci karşılaşmaya çevirdi. D Grubu'nda puanla tanışmak isteyen ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısında sahaya çıkacak. Tüm futbolseverler ''Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye Paraguay maçı hangi kanalda?'' merak ediyor.

Dünya Kupası'nda üst tur umutlarını sürdürmek isteyen milliler için Paraguay karşılaşması son derece kritik önemde. İlk hafta sonunda puansız kalan milli takımımızın sıradaki maçları heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA tarafından daha önce açıklanan maç programında Türkiye-Paraguay karşılaşmasının başlangıç saatiyle ilgili değişikliğe gidildi. Yapılan güncelleme sonrasında mücadelenin başlama saati bir saat öne çekildi. Türkiye Paraguay maçı daha önce planlanan 07.00 yerine Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.

Karşılaşma ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ikinci grup maçı Türkiye-Paraguay karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye'nin son 32 turu yolundaki kritik mücadelesi, Türkiye saatiyle sabaha karşı futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri

AVUSTRALYA MAĞLUBİYETİ SONRASI GÖZLER PARAGUAY MAÇINDA

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanan mücadelede Avustralya'nın gollerini Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe kaydetti.

Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen şutu ve Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu'nun tehlikeli girişimleri skoru değiştirmeye yetmedi.

Sonucun ardından D Grubu'nda ABD ve Avustralya üçer puana ulaşırken, Türkiye ile Paraguay ilk haftayı puansız kapattı.

Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri

FERDİ KADIOĞLU: ''BİTEN BİR ŞEY YOK''

Avustralya yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, takım olarak büyük üzüntü yaşadıklarını ancak turnuvanın henüz başında olduklarını vurguladı.

Milli futbolcu, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek ''Böyle başlamak istemezdik, beklemedik bir sonuç! Bütün taraftarlarımız geldi, onlardan özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık, biten bir şey yok. Toparlanacağız!" dedi.

Türkiye Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Takım Paraguay maçının ardından grup aşamasındaki son karşılaşmasını ABD'ye karşı oynayacak.

Türkiye ile ABD arasındaki mücadele 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 05.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tarih Saat Maç Stadyum Yayın 19 Haziran Cuma

20 Haziran Cumartesi 20.00 (Yerel)

06.00 (TSİ) Türkiye - Paraguay San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu

Santa Clara, CA / ABD TRT 1 24 Haziran Çarşamba

25 Haziran Perşembe 19.00 (Yerel)

05.00 (TSİ) Türkiye - ABD Los Angeles Stadyumu

Inglewood, CA / ABD TRT 1

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