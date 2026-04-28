ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 YDS/1 sınavına katılan adaylar için sonuç ve cevap kağıdı süreci tamamlandı. Adaylar, sınav performanslarını detaylı şekilde inceleyebilecekleri ekranlara erişim sağlamaya başladı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte 2026 YDS/1 cevap kağıtları ve aday cevapları...

5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonrası beklenen açıklama geldi. ÖSYM, hem sınav sonuçlarını hem de adayların cevap kağıtlarını erişime açarak sürece ilişkin tüm detayları paylaştı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026-YDS/1 sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebiliyor. Açıklanan sonuçlarla birlikte adayların puanları ve doğru-yanlış dağılımları da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

YDS, kamu personeli alımları, akademik başvurular ve yabancı dil yeterliliği gerektiren birçok süreçte belirleyici bir sınav olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puanlara göre tercih ve başvuru planlamalarını yapmaya başladı.

YDS/1 SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir.

2026 YDS/1 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adayların cevap kağıdı görüntüleri, işaretlemeleri ve optik okuyucular tarafından elde edilen cevapları 28 Nisan 2026 saat 14.15 itibarıyla erişime açıldı. Bu sistem üzerinden adaylar, sınavda kullandıkları kitapçık düzenine göre sorularını inceleyebiliyor.

Adaylar ayrıca her bir soruya tıklayarak ilgili sorunun kökünü, cevap seçeneklerini ve doğru cevabı detaylı şekilde görebiliyor. Bu uygulama sayesinde sınav performansını analiz etmek mümkün hale gelirken, adayların eksiklerini değerlendirmesine de katkı sağlanıyor. ÖSYM, bu ekranın bilgilendirme amaçlı olduğunu ve resmi belge niteliği taşımadığını vurguluyor.

