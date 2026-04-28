Sultanbeyli’deki denetimlerde direksiyon başında 13 yaşındaki çocuk yakalandı. Babaya 40 bin TL ceza kesilirken, sigortasız ve muayenesiz araç trafikten men edildi. Babanın, polisleri, "Çocuğun psikolojisi bozuk" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar ise ağızları açık bıraktı.

İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, trafik kurallarını hiçe sayan bir olay pes dedirtti.

SÜRÜCÜ 13 YAŞINDA ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, sürücü koltuğunda 13 yaşındaki bir çocuk çıktı.

BABAYA 40 BİN TL CEZA

Araçta yapılan incelemede yaşı küçük çocuğun babası M.Ç.'nin ise yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. 15 yaşından küçük olan çocuğa cezai işlem uygulanmazken, araç sahibine ise 40 bin TL idari para cezası kesildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan, sadece sürücü ihlaliyle sınırlı kalmayan aracın zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi. Eksikleri nedeniyle araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası