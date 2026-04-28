AK Parti eski milletvekili ve İlim Yayma Vakfı kurucularından Mehmet Mustafa Açıkalın bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye uzun süredir ortalarda görünmeyen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

75 yaşında hayatını kaybeden 22'inci dönem AK Parti İstanbul ve 23'üncü dönem AK Parti Sivas Milletvekili ve İlim Yayma Vakfı kurucularından Mehmet Mustafa Açıkalın için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

ÜMRANİYE'DE DEFNEDİLDİ

Düzenlenen törende Açıkalın'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Açıkalın'ın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere tören mangası eşliğinde Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazını Prof. Dr. Cevat Akşit kıldırdı.

Eski vekil defnedildi! Cenazeye Abdullah Gül de katıldı

ABDULLAH GÜL VE BİNALİ YILDIRIM DA KATILDI

Cenaze törenine, Açıkalın'ın ailesi ve sevenleri yanı sıra, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ak Sakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Bakanlar Nurettin Nebati, Veysel Eroğlu, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, tören alanına çelenk gönderdi.

Eski vekil defnedildi! Cenazeye Abdullah Gül de katıldı

Eski vekil defnedildi! Cenazeye Abdullah Gül de katıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası