Hong Kong'da lüks çantaların, İspanya'da ise Cristiano Ronaldo'nun teminat gösterildiği bankacılık dünyasına peynir de dahil oldu. İtalya’da bir banka, altın külçelerini bir kenara bırakarak değeri 2 bin 500 doları bulan dev peynir tekerleklerini kredi teminatı olarak kabul etmeye başladı.

İtalya’nın Reggio Emilia kentinde faaliyet gösteren bir banka, kredi teminatı olarak altın ya da gayrimenkul yerine Parmigiano-Reggiano peynirlerini kabul etmeye başladı.

TEKERLEĞİ GETİR, KREDİYİ GÖTÜR!

Yaklaşık 36-40 kilogram ağırlığındaki bir Parmigiano-Reggiano tekerleğinin piyasa değeri 900 ile 2.500 dolar olarak bilinmekte. Ancak bu seviyeye ulaşabilmesi için peynirin 12 ila 36 ay boyunca özel koşullarda olgunlaşması gerekiyor.

Çiftçiler peynirin olgunlaşmasını beklerken masraflarını karşılayamaz hale gelince, imdada Credem yetişiyor. Banka, peynirlerin toplam değerinin %70 ile %80'ine kadar kredi vererek çiftçiye can suyu oluyor.

Banka kasarında altın külçeler yerine binlerce tekerlek Parmigiano-Reggiano peyniri saklanıyor.

Ronaldo’yu teminat gösteren bankadan sonra bu da oldu: Altın külçe devri bitti, peyniri getirene kredi yağıyor!

BANKA DEĞİL, ADETA PEYNİR KALESİ

Ayrıca Bankaya ait Tagliate Genel Deposu'nda tam 300 bin adet peynir tekerleği, iklim kontrollü bir ortamda olgunlaşıyor. Yetkililer özel çekiçlerle tekerleklere vurarak çıkan sesi dinliyor ve iç çatlak olup olmadığını kontrol ediyor.

Standart depolama koşullarında çevresel faktörler nedeniyle peynirlerin yaklaşık %10’u zarar görürken, bankanın profesyonel gözetimi altında bu oran %1’e kadar düşüyor. Banka açısından risk minimum seviyeye inerken, çiftçiler ürünlerini en uygun koşullarda olgunlaştırma imkânı elde ediyor.

HATTA CRİSTİANO RONALDO!

Alışılmadık teminatlar dünyasında Credem yalnız değil. Tarih boyunca değeri zamanla artan ve çevresel koşullara duyarlı ürünler bankaların ilgisini çekmiş durumda.

Hong Kong'daki bazı bankalar, tasarımcı el çantalarını teminat olarak kabul ediyor.

Bir İspanyol bankasının, Avrupa Merkez Bankası'ndan kredi alırken Cristiano Ronaldo'yu teminat gösterdiği biliniyor.

