Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i yaşanan tartışma sonrasında tüfekle vurarak öldüren 14 yaşındaki A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ç.'nin Gizem'in erkek arkadaşı olduğu, kıskançlık sonrasında kız çocuğunu katlettiği öğrenildi.

Edirne’de Menzilahır Mahallesi'nde yaşları 14 olan Gizem Özdemir ve A.Ç. arasında çıkan tartışma korkunç şekilde sonlanmıştı. A.Ç. kız arkadaşı Gizem’i tüfekle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gizem Özdemir

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldüren de ölen de 14 yaşında! Gizem Özdemir’i tüfekle vuran erkek arkadaşı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Edirne’de Menzilahir Mahallesi'nde iddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin tüfekle ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 14 yaşındaki Gizem Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

14 yaşındaki Gizem Özdemir, Bademlik Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Bademlik Mezarlığı'nda defnedildi.

