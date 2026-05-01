Anadolu Ajansı • Edirne
Edirne'de tüfekli dehşet: 14 yaşındaki kız çocuğu öldü
Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir, arkadaşı 14 yaşındaki A.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edildi.
Edirne Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında A.Ç. tüfekle Özdemir'e ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı. Zanlı A.Ç. gözaltına alındı.
