İngiltere Premier Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Manchester United-Liverpool karşılaşması gündemde. Manchester United ile Liverpool, 35. hafta mücadelesinde bu akşam kozlarını paylaşacak. Müsabakaya geri sayım başlarken ''Manchester United-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak ediliyor.

Dev Premier Lig karşılaşması öncesinde Manchester United, 34 haftada topladığı 61 puanla 3. sırada bulunuyor. Liverpool ise 58 puanla 4. basamakta yer alıyor. Peki, Manchester United-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Premier Lig canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Manchester United-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’de haftanın beklenen karşılaşmalarından biri olan Manchester United - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

Manchester United-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Liverpool maçı 3 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Old Trafford’da sahne alacak mücadele saat 17.30’da başlayacak.

Manchester United-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig canlı yayın bilgileri netleşti

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MUHTEMEL 11

Manchester United: S. Lammens, D. Dalot, A. Heaven, H. Maguire, L. Shaw, Casemiro, K. Mainoo, B. Mbeumo, B. Fernandes, M. Cunha, B. Šeško

Liverpool: F. Woodman, C. Jones, I. Konaté, V. van Dijk, A. Robertson, R. Gravenberch, A. Mac Allister, J. Frimpong, D. Szoboszlai, F. Wirtz, C. Gakpo

Haberle İlgili Daha Fazlası