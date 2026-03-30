Prof. Dr. Osman Bektaş, muhtemel İstanbul depremine ilişkin ortaya atılan senaryolara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. ABD’nin değerlendirmesine dikkat çeken Bektaş, “USGG İstanbul depremi için fayın tek parça halinde (Mw 7.4–7.6) kırılabileceğini kabul eder. Sıra kesin İstanbul’da demez” dedi. Bektaş ‘Büyük deprem kesin geliyor’ tezine karşı hassas olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul’da beklenen muhtemel depreme ilişkin kısa süre önce birçok kez açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni bir açıklama daha yaptı. Bektaş, İstanbul depremi üzerine kurulan senaryolara tek tek değinerek, 6 maddede önemli noktaları sıraladı.

İstanbul depreminin ‘6 kolonu’! Senaryolara bir yenisi daha eklendi, Osman Bektaş açıkladı

"7.6'LIK KIRILMAYI KABUL EDER"

X hesabından paylaşım yapan Bektaş, USGS (Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu) değerlendirmesini işaret etti.

Bektaş “USGS İstanbul depremi için çok segmentli kırılma veya tek parça kırılma (parçalı kırılmalar Mw 6.8–7.2 arası birkaç deprem) fayın tek parça halinde (Mw 7.4–7.6) kırılabileceğini kabul eder. "1999’ İzmit depreminden sonra sıra kesin İstanbul’da demez. “Zamanı gecikmiş deprem” fikri vardır ama kesin zamanlama güvenilir değildir” dedi.

"TEK BAŞINA KANIT DEĞİL"

USGS’ye göre riskin sadece fay olmadığına dikkat çeken Bektaş “İstanbul içindeki alüvyon dolgular kıyı dolgu alanları, yumuşak zeminler deprem hasarını büyütür. Deprem boşluğu (seismic gap)” temkinli kullanılır: “Burada uzun süredir deprem olmadı, büyük deprem kesin geliyor” Hayır, tek başına yeterli kanıt saymaz. Şu andaki mutsuz bir bekleyişle kesin bir deprem geliyor demekten ziyade, deprem tehlikesini modellerle ve muhtemel sayısal ifade eder” diye belirtti.

RİSK 'BURSA' DEMİŞTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, daha önce de Marmara Fayı hakkında önemli açıklamalar yapmıştı. Bektaş, merkezi ana Marmara Fayı’nın kısmı creep özelliği (sürünme) gösterse de büyük depremleri engelleyen sürekli, kalıcı bir duvar olmadığına dikkat çekmişti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

Prof. Dr. Bektaş, Marmara Fayı’ndaki 3.2 büyüklüğündeki deprem sonrası riskin İstanbul’dan ziyade Bursa üzerinde yoğunlaştığını işaret etmişti. Bektaş, bu duruma işaret ederek muhtemel bir depremin büyüklüğünün maksimum M6,6 civarında olabileceğini söylemişti.

