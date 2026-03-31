Skoda, yeni amiral gemisi SUV modeli Peaq için ilk detayları paylaştı. Markanın en büyük modeli olacak olan araç bu yılın ortalarında tanıtılacak.

Skoda Peaq, isminden de anlaşılacağı üzere "zirveyi" hedefleyen özelliklerle geliyor. Aracın en dikkat çekici yanı, 7 kişilik oturma kapasitesi. Bu özellik, Peaq'i kalabalık aileler için pazardaki en güçlü elektrikli alternatiflerden biri haline getiriyor.

Markanın 2026 yılıyla birlikte elektrikli model ailesini iki katına çıkarma hedefinde yer alan model, MEB platformu üzerine geliştirildi. Peaq, Çekya'daki Mlada Boleslav tesisinde üretilecek.

7 koltuklu versiyonla birlikte sunulması beklenen 5 koltuklu versiyonda 1.010 litre gibi devasa bir bagaj hacmi dikkat çekiyor. 7 koltuklu versiyonda ise 299 litrelik arka bagaj ve ön tarafta 37 litrelik bir alan sunuyor.

En büyük Skoda geliyor: İşte 600 km menzilli Peaq’ten ilk detaylar

600 KM MENZİL, ÜÇ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

Teknik tarafta en çok konuşulan detay ise aracın menzili. Yapılan açıklamalara göre Skoda Peaq, tek bir şarjla 600 kilometreye kadar yol katedebilecek. Bu rakam, aracı sadece bir şehir içi otomobili olmaktan çıkarıp, uzun menzilli yolculuklar için de güvenilir bir yol arkadaşına dönüştürüyor.

60, 90 ve 90x olarak üç farklı versiyonla gelecek araç 150 kW ile 220 kW arasında değişen güç değerleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

90 ve 90x versiyonları, 600 kilometrenin üzerinde menzil sunarken, tüm versiyonlarda hızlı şarj desteği mevcut. Yüzde 10’dan yüzde 80’e DC hızlı şarj ile yaklaşık 28 dakika yetiyor. 60 versiyonunda ise bu süre 27 dakika. En güçlü versiyon 90x, dört tekerlekten çekiş ile 0’dan 100’e 6.7 saniyede ulaşabiliyor.

Dijital anahtarla gelecek olan Peaq, fiziksel bir anahtara gerek kalmadan akıllı telefon veya akıllı saat üzerinden kullanılabilecek. İç mekanda ise 10 inçlik dijital gösterge paneli, merkezde konumlanan 13.6 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranı ve opsiyonel olarak sunulan artırılmış gerçekliğe sahip head-up display yer alıyor.

