Altın fiyatlarında son dakika! 31 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.535 TL ve ons altın 5.570 dolardan güne başlıyor. FED Başkanı Powell’ın Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler karşısında faiz oranlarının uygun konumda bulunduğunu belirtmesinin ardından dolarda sınırlı da olsa güç kaybı ve altında yükseliş yaşanıyor. Petrol fiyatlarında da bugün düşüş yaşanması altını desteklerken, ons fiyatı son 1 haftanın zirve seviyelerini test etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın ikinci işlem günü başlarken, altın fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde %0,38 primle 4.510 dolardan kapanış yapan ons altın, bugünkü ilk işlemlerde en yüksek 4.619 doları gördü ve son 1 haftanın en yüksek seviyesini test etti. TSİ 06:00 itibarıyla 4.570 dolara yakın seviyelerden işlemler devam ediyor.

31 MART 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da pozitif yansıyor. 31 Mart 2026 gram altın fiyatı spot piyasada 6.535 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.735 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.725 TL’den gerçekleşiyor.

FED’DEN KRİTİK MESAJLAR

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, yükselen petrol fiyatları sebebiyle “ABD Merkez Bankasından (FED) daha sıkı para politikası” beklentileri öne çıkmış ve bu öngörüler bir süredir sarı metal üzerinde baskı unsuru olmuştu. Dün açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell, "Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin benzin fiyatlarını etkileyeceği kesin. Ancak politikalarımızın, gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Altında yükseliş başladı! Fiyatlar 1 haftanın zirvesini gördü

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Powell’ın, enflasyon beklentilerinin genel olarak kontrol altında kaldığını belirtmesinin ardından dolar endeksi ve ABD 2 yıllık tahvil faizinde sınırlı da olsa geri çekilmeler yaşandı. Piyasalarda FED’e dair muhtemel bir faiz artışı beklentisinin zayıflaması ve dolara dair göstergelerde güç kaybı, altın fiyatlarına destek oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Bu arada dikkatler bir yandan da Orta Doğu’daki gelişmelerde… ABD’nin İran ile anlaşma yapma girişimlerini öne sürmesine karşılık İran tarafından net açıklamalar gelmemesi, belirsizliğin devamını beraberinde getiriyor. Ancak petrol fiyatlarında bugün sınırlı da olsa düşüş yaşanması, altın fiyatlarını destekleyen ikinci unsur olarak öne çıkıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatında 4.600 doların ilk direnç olduğunu belirten analistler, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde yükseliş isteğinin de artabileceğini belirterek, “100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.690 dolar sonraki hedef olarak öne çıkabilir. Ancak fiyatlarda tekrar aşağı dönüş yaşanırsa, 4.500-4.350 dolar bandı destek olarak takip edilmeli” uyarısında bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD Tüketici Güven Endeksi ve yine ABD’de Açık İş İlanları verileri takip edilecek.

