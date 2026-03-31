Petrol fiyatları bugünkü ilk işlemlerde düşüşe geçerek 106,00 dolar sınırına geriledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada İran ile müzakerelerin devam ettiği, sürecin olumlu ilerlediği, Tahran’ın bazı talepleri kabul ettiği belirtildi. Bu açıklamalar petrolde yükselişin hız kesmesini ve sınırlı da olsa düşüşü beraberinde getirdi. Uzmanlar ise, somut çıkış yolu görünmeden petrolde de anlamlı bir düşüş beklemedikleri uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda mart ayının son işlem günü başlarken, Orta Doğu’daki çatışmalar da beşinci haftasında devam ediyor. Dikkatlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı hâlâ kapalı durumda bulunuyor. Petrol fiyatlarında ise 100 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Dünkü işlemlerde bazı platformlarda 116 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün düşüşe geçti ve TSİ 06:00 itibarıyla 106,30 dolara kadar geriledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında yükseliş başladı! Fiyatlar 1 haftanın zirvesini gördü

‘ATEŞKES’ GÖRÜŞMELERİ…

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile ‘ateşkes’ için yürütülen müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. İran tarafından bu görüşmeler hakkında herhangi bir açıklama ya da teyit gelmedi. Leavitt ise, kamuoyuna duyurulan söylemler ile ABD'ye özel olarak iletilen mesajların farklı olabileceğini; Tahran yönetiminin, özel temaslarda dile getirdiği başlıkların yakından takip edileceğini ve test edileceğini söyledi.

Petrol fiyatı fren yaptı! Piyasalarda ‘müzakere’ umudu

SAVAŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Piyasalar “savaşın ne zaman biteceği” sorusunda da odaklanırken, Sözcü Karoline Leavitt, daha önce öngörülen 4-6 haftalık takvimin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Bu açıklamalar da “savaşta sona yaklaşıldığı” yönünde bazı beklentilerin öne çıkmasını destekledi. Öte yandan Leavitt, diplomatik temaslarda İran'ın, ABD'nin bazı taleplerini kabul ettiğini de ifade etti. Beyaz Saray’dan gelen bu açıklamalar, petrol fiyatlarında yükselişin hız kesmesini ve sınırlı da olsa düşüşü beraberinde getirdi.

KIZILDENİZ CANLANDI

Öte yandan Suudi petrolü için alternatif güzergahta artan sevkiyatlar da petrolde daha fazla yükselişin önünü kesti. Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı, son günlerde Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Yanbu limanında gerçekleşen günlük sevkiyat, ocak ve şubat aylarında günlük 770 bin varil seviyesinden martta 4 milyon 650 bin varile ulaştı.

PİYASALAR TEMKİNLİ

Bu arada uzmanlar, Beyaz Saray tarafından öne sürülen müzakere sürecine rağmen iki tarafın talepleri arasında uçurum olduğunu belirterek, bu sebeple piyasanın bir yandan da temkinli duruşunu koruduğunu ifade ediyor. ABD’nin bölgeye yaptığı askeri yığınağa ve enerji üsleri için gündeme gelen tehditlere de dikkat çeken uzmanlar; çatışmalarda herhangi bir somut çıkış yolu görünmeden petrol fiyatlarında anlamlı bir düşüş beklemedikleri uyarısında bulunuyor.

