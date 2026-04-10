Otomobil markaları Nisan ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon altına satılan modeller…

Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Nisan ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun sıfır otomobiller ortaya çıktı.

Dacia Sandero

EN UYGUNU SANDERO

Listede en uygun fiyatlı otomobil olarak 1.295.000 TL ile Dacia Sandero yer aldı. Listenin en yüksek fiyatlıları ise 1.999.000 TL bandındaki Suzuki modelleri ve Peugeot E-208 oldu.

İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri listesi:

Marka Model Fiyat Citroën e-C3 1.468.000 TL Citroën e-C3 Aircross 1.717.000 TL Citroën C4 Hybrid 145 1.962.000 TL Citroën C4 X 1.962.000 TL Dacia Sandero 1.295.000 TL Dacia Jogger 1.595.000 TL Dacia Sandero Stepway 1.681.000 TL Fiat Egea Sedan 1.429.900 TL Fiat Grande Panda Elektrik 1.514.900 TL Fiat Grande Panda Hibrit 1.669.900 TL Fiat Egea Cross 1.714.900 TL Fiat 600 1.969.900 TL Ford Puma 1.842.100 TL Ford Puma Gen-E 1.937.900 TL Hyundai i20 1.425.000 TL Hyundai INSTER 1.510.000 TL Hyundai Bayon 1.695.000 TL Hyundai i30 1.940.000 TL KGM Tivoli 1.790.432 TL Kia Picanto 1.315.000 TL Kia Xceed 1.840.000 TL Nissan Juke 1.969.800 TL Opel Corsa 1.325.000 TL Opel Frontera Elektrik 1.894.000 TL Opel Mokka 1.988.000 TL Peugeot E-208 1.999.500 TL Renault Clio 1.695.000 TL Renault Megane Sedan 1.766.000 TL Renault Duster 1.776.000 TL Renault Yeni Clio 1.795.000 TL Renault R5 E-tech 1.886.000 TL Seat Ibiza 1.785.000 TL Seat Arona 1.876.000 TL Skoda Fabia 1.722.500 TL Skoda Scala 1.791.400 TL Skoda Kamiq 1.797.600 TL Suzuki S-Cross Hibrit 1.999.000 TL Suzuki Vitara Hibrit 1.999.000 TL Toyota Corolla 1.894.000 TL Toyota Yaris 1.995.000 TL

