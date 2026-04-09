Türkiye'de 'Yılın Otomobili' finalistleri belli oldu: İşte 7 model
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında 2026 yılı için 33 model arasından finale kalan 7 model belli oldu.
- Geçen yıl BYD Seal U, Türkiye'de Yılın Otomobili seçilmişti.
Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 11’inci kez düzenleyeceği “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finalde yarışacak 7 model seçildi. 2025 yılı Şubat ayından bu yılın Şubat ayına kadar Türkiye’de satışa çıkan yeni modeller arasında 33 model arasında belirlenen finalistlerin çoğunluğu elektrikli modeller.
OGD üyeleri gazetecilerinden oluşan jürinin, test sürüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda 7 finalist arasında kazanan otomobil belli olacak.
Yılın otomobili ödülünün yanında “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi kategorilerde de ödüller verilecek.
Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülü için yarışacak 7 finalist şöyle:
- BMW iX3
- BYD Sealion 7
- Citroen C5 Aircross
- Hyundai Inster
- Mercedes-Benz CLA
- Renault Clio
- Togg T10F
İşte 2026 yılında Türkiye’de Yılın Otomobili olmak için yarışan 33 model şunlardı:
- Alpine A290
- Audi A6
- Audi Q3
- Audi Q5
- BMW iX3
- BMW X3
- BMW X5
- BMW X7
- BYD Atto 2
- BYD Sealion 7
- Citroen C3
- Citroen C3 Aircross
- Citroen C5 Aircross
- Fiat Grande Panda
- Ford Capri
- Ford Explorer
- Honda Prelude
- Hyundai Inster
- Hyundai Ioniq 9
- Jeep Compass
- Mercedes-Benz CLA
- MG 7
- Omoda 7
- Opel Frontera
- Renault 5
- Renault Clio
- Skoda Elroq
- Skoda Enyaq
- Skoda Enyaq Coupe
- Togg T10F
- Volkswagen T-Roc
- Volkswagen Tayron
- Volvo EX30
GEÇEN YIL BYD SEAL U KAZANMIŞTI
2025 yılında Çinli BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U modeli Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmişti. Kia EV3 sadece 20 puanla ikinci sırada kalmıştı. Finale kalan diğer modeller ise Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster olmuştu.
SON 5 YILIN KAZANANLARI
- 2025 yılı: BYD Seal U
- 2024 yılı: Togg T10X
- 2023 yılı: Nissan X-Trail
- 2022 yılı: Hyundai Tucson
- 2021 yılı: Fiat Egea Cross