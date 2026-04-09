Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında 2026 yılı için 33 model arasından finale kalan 7 model belli oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 11’inci kez düzenleyeceği “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finalde yarışacak 7 model seçildi. 2025 yılı Şubat ayından bu yılın Şubat ayına kadar Türkiye’de satışa çıkan yeni modeller arasında 33 model arasında belirlenen finalistlerin çoğunluğu elektrikli modeller.



OGD üyeleri gazetecilerinden oluşan jürinin, test sürüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda 7 finalist arasında kazanan otomobil belli olacak.

Yılın otomobili ödülünün yanında “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi kategorilerde de ödüller verilecek.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülü için yarışacak 7 finalist şöyle:

BMW iX3

BYD Sealion 7

Citroen C5 Aircross

Hyundai Inster

Mercedes-Benz CLA

Renault Clio

Togg T10F

İşte 2026 yılında Türkiye’de Yılın Otomobili olmak için yarışan 33 model şunlardı:

Alpine A290

Audi A6

Audi Q3

Audi Q5

BMW iX3

BMW X3

BMW X5

BMW X7

BYD Atto 2

BYD Sealion 7

Citroen C3

Citroen C3 Aircross

Citroen C5 Aircross

Fiat Grande Panda

Ford Capri

Ford Explorer

Honda Prelude

Hyundai Inster

Hyundai Ioniq 9

Jeep Compass

Mercedes-Benz CLA

MG 7

Omoda 7

Opel Frontera

Renault 5

Renault Clio

Skoda Elroq

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Coupe

Togg T10F

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Tayron

Volvo EX30

GEÇEN YIL BYD SEAL U KAZANMIŞTI

2025 yılında Çinli BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U modeli Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmişti. Kia EV3 sadece 20 puanla ikinci sırada kalmıştı. Finale kalan diğer modeller ise Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster olmuştu.

SON 5 YILIN KAZANANLARI

2025 yılı: BYD Seal U

2024 yılı: Togg T10X

2023 yılı: Nissan X-Trail

2022 yılı: Hyundai Tucson

2021 yılı: Fiat Egea Cross

