Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 2025 model elektrikli G-Wagon (G580) araçlarını "tekerleklerin yerinden çıkma riski" nedeniyle geri çağırıyor. Sorunun temelinde, elektrikli aracın devasa ağırlığına ve torkuna dayanamayan hatalı bijon cıvataları yatıyor.

Mercedes-Benz, ikonik modeli G-Serisi'nin tamamen elektrikli versiyonu olan G580 EQ Technology modelinde beklenmedik bir üretim hatası tespit etti. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma raporuna göre, aracın tekerlek bijonları sürüş sırasında gevşeyebiliyor ve bazı durumlarda tekerleğin araçtan tamamen ayrılmasına yol açabiliyor.

AĞIRLIK VE TORK HESABA KATILMADI

Elektrikli G-Wagon’da kullanılan bijon cıvatalarının, aslında çok daha hafif olan içten yanmalı G-Serisi modellerinden doğrudan aktarıldığı anlaşıldı. Ancak elektrikli versiyon, bataryaları nedeniyle içten yanmalı kardeşinden yaklaşık 700 kilogram daha ağır ve çok daha yüksek bir tork gücüne sahip. Bu aşırı yük ve baskı, standart cıvataların zamanla gevşemesine neden oluyor.

Mercedes-Benz G580 EQ

HANGİ ARAÇLAR ETKİLENİYOR?

Geri çağırma, 26 Şubat 2024 ile 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen toplam 3 bin 734 adet G580 EQ modelini kapsıyor. Şirket, bu sorunun gerçek dünya sürüş koşullarında nadiren gerçekleşebileceğini, ancak özellikle sert arazi sürüşleri ve sık tekerlek değişimleri sonrası riskin arttığını belirtti.

ÇÖZÜM ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

Mercedes-Benz, etkilenen araç sahiplerine 22 Mayıs 2026 tarihinden itibaren resmi bildirim göndermeye başlayacak. Araç sahipleri yetkili servislere davet edilecek ve mevcut bijonlar, elektrikli aracın ağırlığına uygun olarak yeniden tasarlanmış iki parçalı yeni cıvatalarla ücretsiz olarak değiştirilecek.

Türkiye’de 15,7 milyon TL’den satışta olan model için Mercedes-Benz Türkiye’den bir açıklama yapılmadı.

