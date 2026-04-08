Anadolu Ajansı
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı: Maç programı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı 9 Nisan Perşembe günü başlayacak.
- 9 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te Rayo Vallecano (İspanya) - AEK (Yunanistan) maçı, TSİ 22.00'de Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda), Crystal Palace (İngiltere) - Fiorentina (İtalya) ve Mainz (Almanya) - Strasbourg (Fransa) karşılaşmaları oynanacak.
- Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 16 Nisan Perşembe günü yapılacak.
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak. Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 Rayo Vallecano (İspanya) - AEK (Yunanistan)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)
22.00 Crystal Palace (İngiltere) - Fiorentina (İtalya)
22.00 Mainz (Almanya) - Strasbourg (Fransa)
Temslcisimiz Samsunspor, son 16 turunda eşleştiği İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya (3-1 yenildi, 1-0 yendi) karşısında Konferans Ligi'ne veda etmişti.
