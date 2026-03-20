UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları: Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Samsunspor'un galibiyetle veda ettiği UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.
- Tarihinde ilk defa Konferans Ligi son 16 turuna kalan Samsunspor, Rayo Vallecano'ya elendi.
- Shakhtar Donetsk, Lech Poznan'a yenilmesine rağmen ilk maçtaki avantajıyla çeyrek finale kaldı.
- Çeyrek finalde Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar, Crystal Palace-Fiorentina, Rayo Vallecano-AEK Athens ve Mainz-Strasbourg eşleşmeleri gerçekleşti.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 19 Mart Perşembe gecesi 8 karşılaşma oynandı. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Tarihinde ilk defa Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti. Teknik direktörlüğünü Ukrayna ekibi Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finalist oldu.
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)
Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)
AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)
Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)
Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)
Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)
Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar
Crystal Palace-Fiorentina
Rayo Vallecano-AEKA Athens
Mainz-Strasbourg