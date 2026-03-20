Samsunspor'un galibiyetle veda ettiği UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 19 Mart Perşembe gecesi 8 karşılaşma oynandı. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk defa Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti. Teknik direktörlüğünü Ukrayna ekibi Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finalist oldu.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)

Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)

AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)

Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)

Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)

Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)

Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar

Crystal Palace-Fiorentina

Rayo Vallecano-AEKA Athens

Mainz-Strasbourg

