APP plaka düzenlemesine ilişkin yeni bir adım yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, standartlara uygun olmayan araç plakalarının yenilenmesine dair bazı kolaylıklar sağlanacak. Ücretsiz değiştirilecek plakalar hakkında detaylar ise kamuoyuna duyuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, standartlara aykırı basılan plakaların ücretsiz olarak yenilenmesinin önü açılırken, APP plaka kullanımına ilişkin tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Yeni uygulamanın detayları ve kapsamı ise merak konusu oldu.

Bu APP plakalar ücretsiz değiştirilecek! Standart dışı plakalara dair yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

APP PLAKA CEZASI KALKTI MI?

Araç plakalarına ilişkin yapılan yeni düzenleme kamuoyunda “APP plaka cezası kalktı mı?” sorusunu da gündeme getirdi. Yapılan düzenlemeye göre plaka basımı konusunda yetkili kurumlar tarafından belirlenen ölçü ve özelliklere aykırı şekilde üretilmiş plakalar tespit edildiğinde, araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Trafik ekiplerinin incelemeleri sonucunda uygunsuz olduğu belirlenen plakalar, yeniden basım sürecine alınacak.

Bu APP plakalar ücretsiz değiştirilecek! Standart dışı plakalara dair yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

HANGİ PLAKLAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK?

Yeni uygulamaya göre yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından basılmış olmasına rağmen ölçü ve nitelik açısından yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilen plakalar ücretsiz olarak değiştirilecek.

Trafik birimlerinin kontrolü sonucunda uygunsuz olduğu belirlenen plakalar için araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve yeniden basım için ayrıca belge istenmeyecek.

Bu APP plakalar ücretsiz değiştirilecek! Standart dışı plakalara dair yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Uygulamaya dair tüm hükümler 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle birlikte, plaka üretiminde kullanılacak kalıpların dağıtımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yetkilendirilen odalar aracılığıyla 1 oCak 2027'ye kadar tamamlanacak.

Düzenleme öncesinde yetkili kurumlar tarafından basılmış ve gerekli güvenlik unsurlarını taşıyan mevcut plakalar geçerli sayılacak. Standartlara aykırı olduğu belirlenen plakaların ücretsiz olarak yenilenmesi ve üretim sonrası fotoğraf kayıtlarının tutulmasına yönelik uygulamalar ise yine 1 Ocak 2027’den itibaren resmen devreye alınacak.

