Araç plakalarına yönelik denetimlerin sıklaşacağı yönündeki açıklamalar, sürücüler arasında “Kare plaka yasak mı, cezası var mı?”, “APP plaka cezası ne kadar?” gibi soruları gündeme taşıdı. Mevzuata göre araç plakalarının belirli standartlara uygun olması zorunlu tutulurken kuralların dışına çıkan uygulamalara ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre Türkiye’de kullanılan plakaların belirli özellikleri taşıması gerekiyor. Plakaların alüminyum malzemeden üretilmesi, belirlenen ölçülerde olması ve üzerindeki harf ile rakamların kabartmalı şekilde basılması zorunlu. Peki, kare plaka yasak mı, cezası var mı? İşte, geçerli plakada bulunması gerekenler ve APP plaka farkı...

İşte geçerli plakada bulunması gerekenler! Kare plaka yasak mı, cezası var mı?

KARE PLAKA YASAK MI?

Yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun şekilde üretilmiş olması şartıyla kare plaka kullanımı doğrudan yasak değil. Plakanın standart ölçülerin dışına çıkması ya da aracın plaka alanına uygun olmayan şekilde farklı ebatlarda tercih edilmesi durumunda cezai işlem uygulanabiliyor.

Araç üzerinde bulunması gereken plaka sayısının eksik olması ya da ölçülere aykırı plaka takılması halinde sürücülere idari para cezası kesiliyor.

Nitelik ve ölçüleri MADDE 33 – (1) Tescil plakalarının niteliklerine ve ölçülerine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir: a) Nitelikleri 1) Tescil plakaları, 0.97 milimetre kalınlığında DIN 1745 standardına uygun AL 99,5 F11 ½ sertlikte, gerilme kuvveti 100-150 N/milimetre, % 0.2 akıcılık sınırı, en az 90 N/milimetre, uzama direnci en az % 6 (a 10) standardında dikdörtgen biçiminde alüminyumdan yapılır. 2) Harf ve rakamlar ile plaka kenarları preste en az 1, en çok 3 milimetre kabartılır ve köşeleri 1 santimetre yarıçapla yuvarlatılır. Plaka kenarları (bordürü) genişliği 5 milimetre olur. 3) Geçici plakalardan gümrük plakaları ile altı güne kadar verilen plakalar plastikten yapılır. Bunların üzerinde ayrıca sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru 2 santimetre genişlikte beyaz renkli bir bant bulunur. b) Ölçüleri 1) Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde 15x24 santimetre, 2) Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde ön plaka 11x52, arka plaka 11x52 veya 21x32 santimetre; plaka yerlerinin bu ölçülere uymaması halinde ölçüler 15x30 santimetre en ve boyda olur. 3) Harf ve rakam gruplarının plaka üzerindeki yerleri ile genişlik, yükseklik, çizgi kalınlığı ve aralıklarına ait ölçüler; Ek-5, Ek-5/A, Ek-5/A1, Ek-5/B, Ek-5/B1, Ek-5/C, Ek-5/C1, Ek-5/D, Ek-5/D1, Ek-5/E, Ek-5/E1, Ek-5/F, Ek-5/F1, Ek-5/G, Ek-5/G1, Ek-5/G2, Ek-5/H, Ek-5/H1, Ek-5/H2, Ek-5/J, Ek-5/J1, Ek-5/J2, Ek-5/K, Ek-5/K1, Ek-5/K2, Ek-5/L, Ek-5/M, Ek-5/N şekillerde gösterilmiştir.

GEÇERLİ PLAKADA BULUNMASI GEREKENLER

TŞOF Mührü: Yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun resmi mührü.

TR Rumuzu: Plakanın sol tarafında yer alan uluslararası güvenlik işareti.

Hologram ve Güvenlik Şeridi: Plakanın üzerinde bulunması zorunlu güvenlik katmanları.

Gizli İşaretler: Tekrar eden kare kutucuklar içinde yer alan ay-yıldız ve "TR" ibareleri.

"Kalın Harfli" Plakaların Durumu

Geçerlilik: TŞOF veya yetkili şoför odalarından alınan; harf ve rakamları standarttan kalın olsa bile mühür ve güvenlik işaretleri tam olan plakalar geçerlidir.

Değişim Zorunluluğu: Resmi yollarla alınmış bu plakaların, sadece harfleri kalın göründüğü için yenilenmesine gerek yoktur.

Cezai İşlem: Bu plakalar trafik denetimlerinde yasal kabul edilecek ve sürücülere herhangi bir ceza yazılmayacaktır.

Karekod (QR Kod) Detayı

1 Ocak 2024'ten itibaren basılan plakalara karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir.

Önemli Uyarı: Plakada karekod bulunmaması, plakanın sahte olduğu anlamına gelmez. Geçerlilik için mühür ve güvenlik işaretleri yeterlidir.

Sahte (APP) Plakalar ve Denetim Süreci

Üzerinde resmi mühür ve güvenlik işareti bulunmayan sahte plakaların basımı ve kullanımı suçtur. Mühürsüz ve standart dışı plakalar için denetimler 1 Nisan itibarıyla başlayacaktır.

