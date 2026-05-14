Manisa'nın Demirci, Gördes ve Salihli ilçelerini sağanak ve fırtına vurdu. 3 ilçede etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, tarım arazileri zarar gördü. Salihli'de ise bir cezaevinin çatısındaki sac, şiddetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Parçaların isabet ettiği 4 hükümlü hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetlendi. İlçede yağmurun ardından dolu etkili oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kiraz bahçelerinde olası zarar tespiti için sahada inceleme başlattı.

ÇATILAR UÇTU

Gördes'te ise fırtına nedeniyle Fatih Bulvarı'nda bir binanın çatısı uçtu. Savrulan çatı yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Manisada 3 ilçeyi sağanak, dolu ve fırtına vurdu!

4 HÜKÜMLÜ YARALANDI

Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'nde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun çatısındaki bir sac, şiddetli rüzgarın etkisiyle savruldu. Parçaların isabet ettiği 4 hükümlü hafif yaralandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası