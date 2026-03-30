APP plaka cezaları iptal ediliyor. 2027’ye kadar dönüşüm süresi tanınacak. Yeni sistemle plaka takibi emniyet üzerinden yapılacak.

ESMA ALTIN- APP plakalarla ilgili yapılacak düzenleme hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, mevcut APP plakaların tamamen iptal edilmesi ya da araç sahiplerine ceza uygulanması söz konusu olmayacak.

Şoför odaları tarafından basılmış, karekod ve mühür taşıyan APP plakalar kullanılmaya devam edilebilecek.

APP plakalara iptal yok ceza da verilmeyecek: Odalara 2027'ye kadar süre

Şoförler odasına APP plakalarını yasal standartlara uygun plaka haline getirmeleri için 1 Ocak 2027’ye kadar süre tanınacak.

Bu süre içinde gerekli dönüşümü sağlamayan odaların plaka basma yetkileri 180 gün süreyle iptal edilecek.

Ayrıca görevi suiistimalden haklarında suç duyurusunda bulunulacak. AK Parti kaynakları, yeni düzenlemeyle araç sahipleri ile ilgili bir yatırım olmayacağını söyledi.

Mevcut APP plakalar kullanılmaya devam edecek, iptal söz konusu olmayacak, ceza da verilmeyecek. Ayrıca bu konuda daha önce kesilen cezalar da geçersiz sayılacak.

Böylece mevcut araç sahiplerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilecek. Plakaların takibi için de yeni bir sistem kurulacak. Bu yeni sistem ile 2027 sonrasında basılacak plakaların görselleri, emniyetin sistemine yüklenecek. Böylece kontroller sırasında trafik polisleri sisteme girdiklerinde orijinal plakayı görecek.

