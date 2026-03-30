APP plaka düzenlemesinde geri sayım sürerken, süre uzatımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mevcut takvime göre standart dışı plaka kullanan sürücüler için tanınan süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona erecekken ''APP plaka süresi uzatıldı mı, APP plaka değişiminde son gün ne zaman?'' soruları araştırılmaya başlandı. İddialara göre sürenin daha ileri bir tarihe erteleneceği belirtildi.

Yeni düzenleme kapsamında, standartlara uygun olmayan ve kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen plakaların kullanımı ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. 1 Nisan itibarıyla denetimlerin sıkılaştırılması ve kurallara uymayan sürücülere ağır cezalar uygulanması bekleniyor. Peki, APP plaka süresi uzatıldı mı, APP plaka değişiminde son gün ne zaman?

APP PLAKA SÜRESİ UZATILDI MI?

APP plaka düzenlemesiyle ilgili milyonlarca araç sahibinin beklediği erteleme için henüz resmi bir karar açıklanmadı. Mevcut düzenlemeye göre standart dışı plakaların kullanımına yönelik tanınan süre 1 Nisan 2026 itibarıyla sona eriyor.

Yeni sistemde bireysel kullanıcılar yerine plaka basımından sorumlu olan şoförler odaları denetim altına alınacak. Söz konusu kurumlara mevcut plakaları yasal standartlara uygun hale getirmeleri için belirli bir süre tanınacak.

Şoförler odalarına verilen geçiş süresi 1 Ocak 2027 tarihinde sona erecek, verilen süre zarfında tüm plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi gerekecek.



APP PLAKA DEĞİŞİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Yürürlükteki düzenlemeye göre şoför odaları tarafından basılmış olanlar hariç APP plaka kullanan sürücüler için son tarih 1 Nisan 2026 olacak.

1 Nisan’dan sonra standartlara uymayan plakalarla trafiğe çıkan sürücüler hakkında ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

APP PLAKA CEZASI NE KADAR, HANGİ YAPTIRIMLAR VAR?

Yapılan düzenlemeye göre standart dışı plaka kullanan araç sahiplerini yüksek cezalar bekliyor. Belirlenen kurallara uymayan plakalar için 140 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecekken aynı ihlalin tekrarlanması halinde ceza miktarı iki katına çıkarak 280 bin liraya ulaşabilecek.

Usulsüz plaka kullanan sürücüler hakkında “resmi belgede sahtecilik” kapsamında işlem yapılabileceği de ifade edilirken aaraçların trafikten men edilmesi de söz konusu olabilecek.

Şoförler Odası tarafından üretilmiş ve üzerinde gerekli güvenlik unsurlarını barındıran APP plakaların kullanımına devam edilebilecek. Karekod ve mühür gibi resmi işaretleri taşıyan plakaların geçerliliğini koruyacağı belirtilirken, araç sahiplerinin herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağı vurgulandı.



