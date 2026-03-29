APP Plaka denetimleri ardından merak ediliyor! Kalın harfli plakalar geçerli mi?
APP plakalara yönelik denetimlerin 1 Nisan i tibarıyla başlayacak olmasıyla birlikte, kalın harfli plakaların geçerliliği merak konusu oldu. Peki, kalın harfli plakalar geçerli mi? İşte geçerli bir plakada bulunması gerekenler...
Nisan başında başlayacak APP plaka denetimleri öncesinde, araç sahipleri kalın harfli plakaların geçerliliği ve denetim süreçleri hakkında bilgi edinmek istiyor.
- Geçerli bir plakada TŞOF mührü, TR rumuzu, hologram, güvenlik şeridi ve gizli işaretler bulunmalıdır.
- Harf ve rakamları standarttan kalın olsa bile, TŞOF veya yetkili şoför odalarından alınan ve mühür ile güvenlik işaretleri tam olan plakalar geçerli kabul edilecektir.
- APP plaka düzenlemesinde 1 Nisan'da başlayacak yaptırımlar öncesi, sürenin yetersizliği gerekçesiyle uygulamanın 1 Ocak 2027'ye kadar ertelenmesi için çalışma yürütülmektedir.
APP plakalara yönelik denetimlerin nisan başında başlayacak olmasıyla birlikte araç sahiplerinin aklındaki soru işaretleri artıyor. Özellikle son dönemde yaygınlaşan kalın harfli plakaların yasal olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, geçerli bir plakada bulunması gereken unsurlar ve denetim sürecine ilişkin detaylar netlik kazandı.
GEÇERLİ BİR PLAKADA BULUNMASI GEREKENLER
TŞOF Mührü: Yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun resmi mührü.
TR Rumuzu: Plakanın sol tarafında yer alan uluslararası güvenlik işareti.
Hologram ve Güvenlik Şeridi: Plakanın üzerinde bulunması zorunlu güvenlik katmanları.
Gizli İşaretler: Tekrar eden kare kutucuklar içinde yer alan ay-yıldız ve "TR" ibareleri.
KALIN HARFLİ PLAKALAR GEÇERLİ Mİ?
TŞOF veya yetkili şoför odalarından alınan; harf ve rakamları standarttan kalın olsa bile mühür ve güvenlik işaretleri tam olan plakalar geçerli olacak. Resmi yollarla alınmış bu plakaların, sadece harfleri kalın göründüğü için yenilenmesine gerek yok. Bu plakalar trafik denetimlerinde yasal kabul edilecek ve sürücülere herhangi bir ceza yazılmayacak.
SON TARİH UZATILACAK MI?
APP plaka düzenlemesinde kritik tarih yaklaşırken, 1 Nisan’da başlayacak yaptırımlar öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sürenin yetersiz olduğu gerekçesiyle uygulamanın 1 Ocak 2027’ye kadar ertelenmesi için çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da süre uzatımı talebinde bulundu. 1 Nisan’a kadar tanınan sürenin yetersiz olduğu belirtilirken, yeni sürenin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılması için çalışma yürütülüyor. Kararın 1 Nisan’dan önce açıklanması bekleniyor.