APP plaka düzenlemesinde kritik tarih yaklaşırken, 1 Nisan’da başlayacak yaptırımlar öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sürenin yetersiz olduğu gerekçesiyle uygulamanın 1 Ocak 2027’ye kadar ertelenmesi için çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

Milyonlarca araç sahibinin gündemindeki APP plaka düzenlemesinde kritik gün yaklaştı. Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte APP plaka kullanan sürücüler için ağır yaptırımlar öngörülmüş, standart plakalara geçiş için ise 1 Nisan’a kadar süre tanınmıştı. 1 Nisan'dan itibaren sahte olarak değerlendirilen plakalara suç kapsamında ceza kesilmesi bekleniyor.

140 BİN TL PARA CEZASI

Düzenlemeye göre standartlara uymayan plakalar için 140 bin liraya kadar para cezası uygulanıyor. İhlalin tekrarı halinde bu ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bununla da sınırlı kalmayan yaptırımlar kapsamında, söz konusu plakaları kullanan sürücüler hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlaması da gündeme gelebiliyor ve araç trafikten men edilebiliyor.

SÜRE UZATIMI TALEBİ

CNN TÜRK’ün edindiği bilgilere göre 1 Nisan'da sona erecek sürenin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması planlanıyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu da süre uzatımı talebinde bulundu. 1 Nisan’a kadar tanınan sürenin yetersiz olduğu belirtilirken, yeni sürenin 1 Ocak 2027’ye kadar uzatılması için çalışma yürütülüyor. Kararın 1 Nisan’dan önce açıklanması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! APP plaka cezasında yeni tarih iddiası

APP VE STANDART PLAKALAR ARASINDAKİ FARKLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kanuna aykırı olan 'Amerikan Pres Plaka' (APP) ile standart plaka arasındaki farklar anlatıldı.

İşte EGM Trafik Daire Başkanı Ümit Mutlu’dan standart ve ‘APP’ plaka arasındaki farklarla ilgili açıklama;

"Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor. Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir.

Plaka üzerinde yetkili kuruluşun mührü var, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır"

