Araç plakalarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre standart dışı plakalar ücretsiz değiştirilecek, yeni süreçte fotoğraf kaydı zorunlu olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle araç plakalarına ilişkin önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Adalet ve İçişleri bakanlıklarının hazırladığı düzenleme ile plaka basımı ve değişim süreçleri yeniden şekillendi.

BELGE İSTENMEYECEK, ÜCRETSİZ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından standartlara aykırı basıldığı tespit edilen plakalar için vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmeyecek. Trafik ekiplerinin tespiti halinde, bu plakalar ücretsiz olarak yenilenecek.

FOTOĞRAF KAYDI ZORUNLU

Yönetmelikle birlikte plaka basım sürecine yeni bir güvenlik adımı da eklendi. Buna göre, basılan plakaların üretim sonrasına ait fotoğraf kayıtlarının tutulması zorunlu hale getirildi.

Geçiş sürecine ilişkin detaylar da düzenlemede yer aldı. Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027’ye kadar yetkili odalara dağıtılacak. Bu tarihten önce basılmış, mühürlü ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakalar geçerli sayılmaya devam edecek. Ancak standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kaydı zorunluluğu 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Yeni düzenleme ile birlikte plaka sisteminde hem güvenliğin artırılması hem de vatandaşların mağduriyet yaşamamasının hedeflendiği belirtildi.

