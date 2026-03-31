Amerikan Pres Plaka (APP) olarak bilinen standart dışı plaka kullananlar, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği son tarih 1 Nisan’a saatler kala, plakalarını değiştirmek için atölyelere akın etti. Yetkililer, plakaları yetiştirmek için mesailerini uzattı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amerikan Pres Plaka (APP) olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını vermişti.

APP plakalar için son tarih 1 Nisan! Değiştirmeyenler atölyelere akın etti, mesai uzadı

PLAKA MESAİSİ ARTTI

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen süre bugün sona erecek. Sürenin sona ermesine 1 gün kala Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi'nde plaka mesaisi arttı.

KUYRUKLAR UZADI

Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla plaka değişim merkezlerine gelen vatandaşlar, sıraya girdi. Plaka atölyelerinde gün boyu hareketlilik yaşanırken, standart plakaya geçiş işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluştu.

APP plaka kullanımının artık cezai işleme tabi olacağını hatırlatan yetkililer, standart plaka kullanımının zorunlu hale geldiğini hatırlattı. Görevliler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesaiyi uzatacaklarını belirtti.

“BUGÜN SON GÜNÜ”

APP plaka değişimi için plaka değişim merkezine erkenden gelen Ali Dönmez, şunları söyledi:

Bugün plaka değişiminin son günü. Çok kalabalık ve çok sıra var, nasıl olacak bilmiyoruz. Plakalarda yeni damga çıkardılar. Mührün olması lazımmış. Bir saattir burada bekliyorum. En son sıradayım. Daha da bekleyeceğiz. Bu uygulama iyi mi kötü mü bilmiyorum ama inşallah iyi olur.

“SIRA DA ÇOK”

Fatih Başaran ise, "Maalesef son güne bıraktık. Sıra da çok, yetiştirmeye çalışıyoruz. İşimiz daha bitmedi. Benimki APP plakaydı. Değiştirmeye çalışıyoruz. Yasaklanmış. İyi bir şey aslında. Radardan geçmiyor diyorlar. Mecbur değiştireceğiz. Saat 9'dan beri plakayı değiştirmeye çalışıyorum" dedi.

