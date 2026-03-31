Nisan ayı itibarıyla, kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen; standart dışı, mühürsüz, güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmayan plakaları kullanan araç sahiplerine 140 bin TL’ye varan ceza uygulanacak. Bu gelişme sonrası ek süre talep eden vatandaşlar, plaka değiştirme süresinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki, APP plaka için tanınan süre uzatıldı mı? Son tarih değişecek mi?



Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile Karayolları Trafik Kanunu’nda plakalara yönelik yeni kurallar getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise APP plaka kullanan araç sahiplerine geçiş sürecinde kolaylık sağlanması amacıyla, 1 Nisan’a kadar yapılacak denetimlerde ceza yerine bilgilendirme ve yönlendirme yapılması talimatını verdi.



APP PLAKA DEĞİŞİRME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de APP plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan'a kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını vermişti.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin engellenmesi için tanınan bu geçiş süresi yarın sona eriyor.

GEÇERLİ BİR PLAKADA OLMASI GEREKENLER TŞOF Mührü: Yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun resmi mührü. TR Rumuzu: Plakanın sol tarafında yer alan uluslararası güvenlik işareti. Hologram ve Güvenlik Şeridi: Plakanın üzerinde bulunması zorunlu güvenlik katmanları. Gizli İşaretler: Tekrar eden kare kutucuklar içinde yer alan ay-yıldız ve "TR" ibareleri.

APP PLAKA DEĞİŞİRME SÜRESİ UZATILACAK MI? Yarın itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan, yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Bu konuda herhangi bir erteleme ise söz konusu olmayacak.

Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bahse konu plakaların belirlenen süreç içinde değiştirilmesi sağlanacak.

