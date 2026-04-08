Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi üzerinde sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, yol kenarında arıza yapan 45 J 1874 plakalı minibüsü tamir etmek isteyen R.K. isimli tamirci feci bir kaza geçirdi. Edinilen bilgilere göre, aracı kriko ile kaldıran ve tamir işlemini gerçekleştirmek üzere minibüsün altına giren R.K., krikonun aniden kayması sonucu tonlarca ağırlıktaki aracın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan R.K.'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.K.'nın yapılan kontrollerinde kalçasında kırık olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, krikonun kaymasıyla aracın tamircinin üzerine düştüğü o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

