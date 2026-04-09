İhlas Haber Ajansı • Bornova
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı!
"Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine iş veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi gözaltına alındı.
"Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçundan Ankara'da bir otel odasında, belediyede işe aldığı sevgilisiyle yakalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım soruşturması İzmir'e sıçradı.
Özkan Yalım'ın sevgilisine iş veren CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
