Filistin kökenli model Bella Hadid, İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sert tepki gösterdi. Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerin “insanlık dışı” olduğunu belirterek “Bu soykırım, gülünecek hiçbir yanı olmayan, tamamen canice bir davranış.” ifadelerinde bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan ve 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu 50 teknelik Küresel Sumud Filosu’na 18 Mayıs’ta uluslararası sularda müdahale ederek aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu. Filoda 78 Türk vatandaşının da yer aldığı ifade edilirken, gözaltına alınan aktivistlerin İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı’na götürüldüğü aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, alıkonulan Türk aktivistlere ilişkin yaptığı açıklamasında, "Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz." ifadelerinde bulundu.

İSRAİLLİ BAKANDAN ALÇAK PROVOKASYON

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X hesabından paylaştığı görüntülerde Aşdod Limanı’ndaki aktivistlerin tutulduğu alanı ziyaret etti. Görüntülerde bir kadın aktivistin “Özgür Filistin” sloganı attığı, İsrail polisinin ise aktivisti sert şekilde yere yatırdığı görüldü. Bu sırada Ben-Gvir’in “İşte böyle yapmak gerekiyor” dediği duyuldu. İsrailli bakanın ayrıca İsrail bayrağı sallayarak “Yaşasın İsrail” sloganı attığı skandal provokasyonu da görüntülere yansıdı.

HADİD'DEN İSRAİLLİ BAKANA SERT ÇIKIŞ: İĞRENÇ BİR İNSANSIN

Söz konusu görüntülere tepki gösteren Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu soykırım ve gülünecek ya da kabul edilecek hiçbir yanı olmayan, tamamen canice bir davranış. Sen iğrenç, iğrenç bir kalbe sahip, iğrenç bir insansın.Bu, beni midemi bulandıracak kadar kötü hissettirdi” ifadelerini kullandı. Hadid, Ben-Gvir için “Acıya gülmek utanç verici. Kalbindeki nefret çileden çıkarıcı ama Allah bir gün senin hakkında hükmünü verecek” değerlendirmesinde bulundu.

“İSRAİLLİLER GURUR DUYUYOR”

Öte yandan İsrail’de aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Yitzhak Kroizer, Ben-Gvir’in paylaştığı görüntülere destek verdi. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan Kroizer, görüntülerin “gurur verici” olduğunu savunarak, “Her İsrailli Ben-Gvir’in videosundan büyük bir gurur duyuyor” dedi.

Ben-Gvir’in aktivistlere yönelik muamele görüntülerini paylaşması uluslararası kamuoyunda da tepki toplarken, insan hakları savunucuları ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntülerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

